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04.08.2021 13:41
Рубрика: Культура

В подмосковном Захарове пройдет фестиваль "Традиция"

Текст: Ольга Штраус
Литературно-музыкальный фестиваль "Традиция" состоится 21 августа в шестой раз. Он пройдет в усадьбе Захарово Одинцовского городского округа и - важное замечание! - будет абсолютно бесплатным для зрителей.
Фото: Предоставлено организаторами фестиваля Фото: Предоставлено организаторами фестиваля
Фото: Предоставлено организаторами фестиваля

Постоянные его участники уже знают: "Традиция" - это семейный фестиваль под открытым небом, его площадки - все пространство Государственного историко-литературного музея-заповедника Александра Пушкина в Захарово. Именно здесь прошли детские годы поэта - со сказками нянюшки, с чудесной среднерусской природой, с исконным звучанием русского языка. Отсюда и главная идея фестиваля - продвижение русских традиций.

В этом году публику, прибывшую на фестиваль, ожидает 20 представлений: спектакли, хороводы, концерты, народные игры и поэтические чтения. Разумеется, будет и ярмарка народных ремесел, и уже привычные гостям лавки с национальной кухней.

События "Традиции - 2021", которые нельзя пропустить:

1."Музыка в лучших традиция" - солистка "Новой Оперы" Елена Терентьева исполнит народные песни, романсы и арии из русских опер.

2. Кадриль для всех. Танцевать этот танец и правильно водить хороводы научат Алексей и Екатерина Бурдаевы. По ходу дела они расскажут, как кадриль попала в деревню, какие функции исполняли хороводы и почему ни один престольный праздник не обходился без них.

3. В казачьем стиле выступит вокальная группа "Россия", солист Виктор Сорокин.

Фото: Предоставлено "Россия 1"
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Его молодой коллектив совмещает самые разные музыкальные жанры: народные песни, классику и кроссовер, романсы под гитару, зажигательный поп, рок и даже джаз.

4. Спектакль "Сказка об Иване-царевиче, Жар-птице и о сером волке" адресован маленьким зрителям. Его авторы - сказители из Великого Новгорода Словиша и Мариша. Они расскажут о древнерусских музыкальных инструментах (гусли, свирель, гудок, варган), а также вместе со зрителями создадут шумовой оркестр и все вместе озвучат сказочное представление.

5. "Пинежский Пушкин", это уникальное произведение Бориса Шергина, прозвучит в исполнении Сергея Старостина и Татьяны Бондаренко. Корифеи авторского фолка покажут, как звучит в народном пересказе история дуэли и смерти Пушкина.

6. "Место рождения" - столичные поэты Юлия Белохвостова и Мария Ватутина представят стихи о поколении рожденных в СССР.

7. Программу французских куртуазных арий XVII века и современных авторских реминисценций, посвященных служению Прекрасной Даме, исполнят Руст Позюмский и Алиса Тен.

Закроет фестиваль оркестр Александра Каштанова "Бубамара Брасс Бэнд", представивший балканскую музыку - Брегович, Кустурица, традиционные сербские, румынские, цыганские, болгарские напевы.

Учредитель фестиваля "Традиция", художественный руководитель МХАТа имени Горького Эдуард Бояков говорит о своем детище так:

Фото: Jean-baptiste millot
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- Наш фестиваль - это история русского сообщества, благодаря которому сохраняется традиция в культуре, традиция русская и традиция многонациональная. Каждый год мы готовим разные программы, переосмысливая взгляд на национальную традицию. У фестиваля действительно уникальная атмосфера, которая объединяет, благодаря русскому искусству прошлого, настоящего и даже будущего. Миссия фестиваля "Традиция" - в актуализации корневой культуры. В актуализации традиции не как понятия, которое связано исключительно с прошлым, а как понятия, связанного с настоящим и будущим. Традиция - это то, что актуально сегодня. Главное в фестивале - показать современность и при этом вечность тех ценностей, которые составляли и составляют основу русской культуры.

Идея создания такого фестиваля принадлежит писателю Захару Прилепину. Он подчеркивает:

- "Традиция" - один из самых разнообразных по замыслу, самых семейных и самых русских фестивалей в России. Исконное, вечное, родное - это у нас, это о нас, это здесь. Фестиваль для всей, в самом широком смысле, родни, которая не ждет готовых ответов, а ищет их, эти ответы на извечные вопросы: кто мы, откуда мы, куда мы?

Фестиваль "Традиция" проходит при поддержке министерства культуры Московской области.

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