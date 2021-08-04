В СК вызвали нотариуса, занимавшегося сделкой с недвижимостью семьи Баталова

В Москве возбуждено уголовное дело в отношении нотариуса Дмитрия Бублия. Его подозревают по двум статьям УК РФ - "Пособничество мошенничеству" и "Злоупотребление полномочиями частными нотариусами и аудиторами".

В СК по Москве рассказали, что ими установлено следующее: Бублий изготовил договоры пожизненного содержания с иждивением, на основании которых в собственность Михаила Цивина и Наталии Дрожжиной перешли доля в квартире, принадлежавшей Марии Баталовой (дочери актера Алексея Баталова), а также еще одна квартира и нежилое помещение.

Позже Бублий удостоверил подписи потерпевших - Марии Баталовой и ее законного представителя Гитаны Леонтенко - без их присутствия, о чем свидетельствует отсутствие в реестре нотариальных действий подписей потерпевших.

По версии следствия, при осуществлении этих действий Бублий злоупотребил полномочиями и способствовал совершению хищения имущества на сумму более 35 млн рублей.

Сейчас нотариус находится в статусе подозреваемого. В СК объяснили, что в ближайшее время его привезут в следственное подразделение "для проведения необходимых следственных действий". Нотариус может стать еще одним фигурантом уголовного дела Михаила Цивина и Наталии Дрожжиной, которым уже предъявлено обвинение в мошенничестве. Эти уголовные дела планируется соединить в одном производстве.