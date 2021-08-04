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04.08.2021 13:16
Рубрика: Общество

В Воронеже показали ужасы оккупации через судьбы людей

Текст: Татьяна Ткачёва (Воронеж)
Российская газета - Неделя - Центральная Россия № 175(8526)
Советские плакаты и листовки времен Великой Отечественной выставили в столице Черноземья в музее "Арсенал". Посмотреть на них можно до 1 сентября. А заодно - пройтись по обновленной основной экспозиции, которая теперь рассказывает о войне не только через оружие, схемы боевых действий, названия армий и дивизий, но и через судьбы людей.
Десятки художников, поэтов, писателей работали над агитационными плакатами, стараясь, чтобы они проникли в душу бойца. Фото: WWW.MUSEUM-VRN.RU Десятки художников, поэтов, писателей работали над агитационными плакатами, стараясь, чтобы они проникли в душу бойца. Фото: WWW.MUSEUM-VRN.RU
Десятки художников, поэтов, писателей работали над агитационными плакатами, стараясь, чтобы они проникли в душу бойца. Фото: WWW.MUSEUM-VRN.RU

В годы Второй мировой советскую пропаганду не зря называли "третьим фронтом". Плакаты звали молодежь в армию, поднимали дух тыловиков, подогревали ярость бойцов.

Фото: Татьяна Андреева/ РГ
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На пожелтевших листах - наглядные инструкции по тушению "зажигалок", призывы подписаться на государственный военный заем, саркастичные изображения Гитлера и его пособников, в том числе невольных ("шептунов").

Маленькая, но емкая выставка находится в зале "Землянка" - с макетом укрытия, буржуйкой, солдатской формой для фотосессий и патефоном, который еще может хрипловато проиграть "Бьется в тесной печурке...". Здесь можно посидеть на ящике из-под снарядов, посмотреть советский мультфильм о войне, узнать об истории легендарного стрелкового оружия и попробовать разобрать автомат ППС-43.

"Арсенал" целиком посвящен событиям 1941-1945 годов в Воронежской области. Год назад музей открылся после долгой реконструкции. Из-за антиковидных ограничений это событие не получило должного внимания. Между тем в новую экспозицию вошли интересные предметы и рассекреченные документы из архива УФСБ.

Точка отправления - вокзал: фигуры провожающих, дощатый вагон с одетым с иголочки солдатом. В описании не педалируют те чудовищные потери, которые Красная армия несла в первые месяцы войны из-за своей неподготовленности. Но сами экспонаты говорят о том, какие неудобства терпели бойцы - в ботинках с обмотками, со стеклянными фляжками для воды, с простой в уходе, но громоздкой винтовкой Мосина. В витрине лежат стеклянные шары - снаряды для ампуломета. Внутри находилась горючая смесь, потушить ее можно было лишь медным купоросом. Шары бились при перегрузке и создавали красноармейцам немало проблем. В 1942-м ампулометы сняли с вооружения.

Для Воронежа самым горячим стало 5 июля: в этот день немецкие самолеты появились на городом 1200 раз

- В первые месяцы после начала войны в Воронеже стало формироваться ополчение. К сентябрю добровольцев стало около 200 тысяч. Среди них были и авторитетные руководители, коммунисты. Военная подготовка у многих оставляла желать лучшего, что привело к потерям на фронте, - напомнил завотделом "Арсенал" областного краеведческого музея Алексей Деревянко.

Предприятия города оперативно переключились на нужды армии. Еще до эвакуации заводов в тыл, которая началась осенью 1941-го, в Воронеже сделали бронепоезд "Дзержинец", более 200 штурмовиков Ил-2 (на тот момент это был почти весь объем выпуска по стране) и свыше 300 катюш.

Фото: РИА Новости
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Воронеж работал для фронта, но жил как будто в мирное время. Хотя город регулярно бомбили. В июне 1942-го, когда немцы вовсю наступали на донских рубежах, в Саду пионеров устроили детский праздник. Внезапно в небе появился "юнкерс". От разрыва бомб погибли три-четыре десятка ребят. Для города это стало шоком, и в народной памяти количество жертв выросло на порядок.

С 3 по 10 июля немцы оккупировали все правобережье Дона, захватив 30 из 83 районов. Для Воронежа самым жарким стало пятое число. В этот день немецкие самолеты появились над городом 1200 раз, а советские - ни одного, констатировали в "органах". Прервалась связь и с районами, и с Москвой. Шла лихорадочная эвакуация населения. В ночь с 5 на 6 июля немцы захватили большую часть города.

- Держать фронт на территории области было крайне сложно: на несколько километров приходилось по одному орудию. Села то и дело переходили из рук в руки. В Воронеже в какой-то момент остались только полки НКВД, они не допустили, чтобы весь город был сдан, - подчеркнул Алексей Деревянко.

Воронежское сражение длилось с 28 июня 1942 по 2 февраля 1943 года и во многом приблизило победу Красной армии под Сталинградом - а значит, и перелом в войне. Некоторых героев в музее назвали поименно. Александр Чапаев - сын героя Гражданской войны - командовал полком в боях за Чижовский плацдарм. Танкист Федор Тарабан был подбит под селом Подгорном и продержался на оккупированной территории около 20 дней.

Наряду с командирами отмечены дети-разведчики. В Воронеже они переплывали через реку к немцам и запоминали расположение важных объектов. Пионера Юру Павлова захватчики расстреляли. Комсомольца Костю Феоктистова ранили в шею навылет и бросили, решив, что парень мертв. Подросток двое суток пробирался к своим. После войны стал известным летчиком-космонавтом.

В коллекции музея - письмо разведчиков, брошенное в бутылке в Дон в районе Коротояка. "Мы умираем, но не сдаемся", - вывели они, но сумели выйти из окружения. Целую полку занимает противогаз для лошади.
Восемьдесят лет назад началась Великая Отечественная война

Отдельный уголок отведен истории оккупации Воронежской области. Немцы, итальянцы, венгры, поляки - кого тут только не было. По данным музейщиков, за время оккупации от голода и инфекционных болезней в регионе погибли 198 тысяч мирных жителей (для сравнения, на фронте - около 330 тысяч воронежцев), в сельских районах нацисты замучили шесть тысяч военнопленных и около пяти тысяч мирных граждан (еще столько же угнали в Германию). Например, Прасковью Щеголеву из Семилук вместе с четырьмя детьми и племянником убили за отказ выдать раненого советского летчика.

На стендах - немецкие объявления об эвакуации: "Приказам жандармерии нужно обязательно подчиняться. Исключения невозможны". За неповиновение вешали. Любопытны правила торговли: запрещалось продавать лекарства на рынке, покупать у иностранных солдат спички, бритвы и камешки для зажигалок. Белье следовало продавать "только в чистом, выстиранном виде".

Тема оккупации достойна того, чтобы ее представили обширнее. Тем более что воронежские историки собрали любопытные воспоминания очевидцев, а поисковики продолжают открывать массовые захоронения мирных жителей и военнопленных, которые строили железную дорогу "Берлинку". Площадей у "Арсенала" маловато, но, возможно, решение проблемы будет найдено.

Вперед-назад - на пути к Победе

В подвале здания размещена выставка "На пути к Победе: от Воронежа до Берлина (1943-1945 гг.). Память о Великой войне" - 800 экспонатов. Часть из них представляет интерес для тех, кто интересуется нумизматикой, орденами и операциями советских войск. Часть - рассказывает о подвигах уроженцев области. Пилот Александр Мамкин из Коротоякского уезда спас детей-сирот, перевезенных немцами под Полоцк. При обстреле двигатель загорелся, огонь охватил кабину. Ноги Мамкина обуглились до костей, очки вплавились в лицо. Вдобавок летчик был ранен в голову. Он чудом дотянул машину до безопасного места, но не выжил. Похоронен под Велижем на Смоленщине.

На интерактивной панели можно полистать рассекреченные документы о деятельности НКВД. Они заинтересуют и жителей Липецкой и Белгородской областей - в годы войны их районы входили в Воронежскую. В скупых донесениях - трагедия лета 1942 года.

Две наши армии, 21-я и 40-я, обратились в паническое бегство и без боя оставляли Белогорье, Россошь, Подгорное, Алексеевку - даже имея численный перевес. В НКВД объяснили это тем, что немцы нападали внезапно, а советские части не могли скоординироваться. "Разложившиеся" бойцы и командиры грабили колхозные пасеки, забивали скот.

Из-за быстрого продвижения врага сорвалась эвакуация колхозников и имущества. Люди отказывались уезжать, боясь голода на новом месте. Параллельно шла уборочная. Но многие тракторы и машины были мобилизованы армией, а для оставшихся не хватало горючего. Косили и жали на коровах, волах, вручную... Лошадей и "дееспособное население" забрали на рытье траншей. Был объявлен поголовный призыв парней и девушек 14-18 лет в школы ФЗО. Уклонялись от него в обескровленных колхозах, как могли. Чекисты, конечно, регулярно арестовывали дезертиров, мародеров, паникеров. В целом население было настроено против Германии. Но верить в победу Красной армии было трудно. Солдаты голодные, идут сражаться без боеприпасов и "просто не хотят воевать" - рассуждали не только бывшие кулаки, которые подпадали под подозрение первыми, но и члены ВКП(б). Кто-то винил в трусости бойцов из национальных республик. Опыт показал, что герои были и среди "казахов с узбеками". Так, в селе Селявном под Воронежем захват стратегически важного плацдарма обеспечил 20-летний киргиз Чолпонбай Тулебердиев.

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