В Воронеже показали ужасы оккупации через судьбы людей

Советские плакаты и листовки времен Великой Отечественной выставили в столице Черноземья в музее "Арсенал". Посмотреть на них можно до 1 сентября. А заодно - пройтись по обновленной основной экспозиции, которая теперь рассказывает о войне не только через оружие, схемы боевых действий, названия армий и дивизий, но и через судьбы людей.

В годы Второй мировой советскую пропаганду не зря называли "третьим фронтом". Плакаты звали молодежь в армию, поднимали дух тыловиков, подогревали ярость бойцов.

На пожелтевших листах - наглядные инструкции по тушению "зажигалок", призывы подписаться на государственный военный заем, саркастичные изображения Гитлера и его пособников, в том числе невольных ("шептунов").

Маленькая, но емкая выставка находится в зале "Землянка" - с макетом укрытия, буржуйкой, солдатской формой для фотосессий и патефоном, который еще может хрипловато проиграть "Бьется в тесной печурке...". Здесь можно посидеть на ящике из-под снарядов, посмотреть советский мультфильм о войне, узнать об истории легендарного стрелкового оружия и попробовать разобрать автомат ППС-43.

"Арсенал" целиком посвящен событиям 1941-1945 годов в Воронежской области. Год назад музей открылся после долгой реконструкции. Из-за антиковидных ограничений это событие не получило должного внимания. Между тем в новую экспозицию вошли интересные предметы и рассекреченные документы из архива УФСБ.

Точка отправления - вокзал: фигуры провожающих, дощатый вагон с одетым с иголочки солдатом. В описании не педалируют те чудовищные потери, которые Красная армия несла в первые месяцы войны из-за своей неподготовленности. Но сами экспонаты говорят о том, какие неудобства терпели бойцы - в ботинках с обмотками, со стеклянными фляжками для воды, с простой в уходе, но громоздкой винтовкой Мосина. В витрине лежат стеклянные шары - снаряды для ампуломета. Внутри находилась горючая смесь, потушить ее можно было лишь медным купоросом. Шары бились при перегрузке и создавали красноармейцам немало проблем. В 1942-м ампулометы сняли с вооружения.

Для Воронежа самым горячим стало 5 июля: в этот день немецкие самолеты появились на городом 1200 раз

- В первые месяцы после начала войны в Воронеже стало формироваться ополчение. К сентябрю добровольцев стало около 200 тысяч. Среди них были и авторитетные руководители, коммунисты. Военная подготовка у многих оставляла желать лучшего, что привело к потерям на фронте, - напомнил завотделом "Арсенал" областного краеведческого музея Алексей Деревянко.

Предприятия города оперативно переключились на нужды армии. Еще до эвакуации заводов в тыл, которая началась осенью 1941-го, в Воронеже сделали бронепоезд "Дзержинец", более 200 штурмовиков Ил-2 (на тот момент это был почти весь объем выпуска по стране) и свыше 300 катюш.

Воронеж работал для фронта, но жил как будто в мирное время. Хотя город регулярно бомбили. В июне 1942-го, когда немцы вовсю наступали на донских рубежах, в Саду пионеров устроили детский праздник. Внезапно в небе появился "юнкерс". От разрыва бомб погибли три-четыре десятка ребят. Для города это стало шоком, и в народной памяти количество жертв выросло на порядок.

С 3 по 10 июля немцы оккупировали все правобережье Дона, захватив 30 из 83 районов. Для Воронежа самым жарким стало пятое число. В этот день немецкие самолеты появились над городом 1200 раз, а советские - ни одного, констатировали в "органах". Прервалась связь и с районами, и с Москвой. Шла лихорадочная эвакуация населения. В ночь с 5 на 6 июля немцы захватили большую часть города.

- Держать фронт на территории области было крайне сложно: на несколько километров приходилось по одному орудию. Села то и дело переходили из рук в руки. В Воронеже в какой-то момент остались только полки НКВД, они не допустили, чтобы весь город был сдан, - подчеркнул Алексей Деревянко.

Воронежское сражение длилось с 28 июня 1942 по 2 февраля 1943 года и во многом приблизило победу Красной армии под Сталинградом - а значит, и перелом в войне. Некоторых героев в музее назвали поименно. Александр Чапаев - сын героя Гражданской войны - командовал полком в боях за Чижовский плацдарм. Танкист Федор Тарабан был подбит под селом Подгорном и продержался на оккупированной территории около 20 дней.

Наряду с командирами отмечены дети-разведчики. В Воронеже они переплывали через реку к немцам и запоминали расположение важных объектов. Пионера Юру Павлова захватчики расстреляли. Комсомольца Костю Феоктистова ранили в шею навылет и бросили, решив, что парень мертв. Подросток двое суток пробирался к своим. После войны стал известным летчиком-космонавтом.

В коллекции музея - письмо разведчиков, брошенное в бутылке в Дон в районе Коротояка. "Мы умираем, но не сдаемся", - вывели они, но сумели выйти из окружения. Целую полку занимает противогаз для лошади.

Отдельный уголок отведен истории оккупации Воронежской области. Немцы, итальянцы, венгры, поляки - кого тут только не было. По данным музейщиков, за время оккупации от голода и инфекционных болезней в регионе погибли 198 тысяч мирных жителей (для сравнения, на фронте - около 330 тысяч воронежцев), в сельских районах нацисты замучили шесть тысяч военнопленных и около пяти тысяч мирных граждан (еще столько же угнали в Германию). Например, Прасковью Щеголеву из Семилук вместе с четырьмя детьми и племянником убили за отказ выдать раненого советского летчика.

На стендах - немецкие объявления об эвакуации: "Приказам жандармерии нужно обязательно подчиняться. Исключения невозможны". За неповиновение вешали. Любопытны правила торговли: запрещалось продавать лекарства на рынке, покупать у иностранных солдат спички, бритвы и камешки для зажигалок. Белье следовало продавать "только в чистом, выстиранном виде".

Тема оккупации достойна того, чтобы ее представили обширнее. Тем более что воронежские историки собрали любопытные воспоминания очевидцев, а поисковики продолжают открывать массовые захоронения мирных жителей и военнопленных, которые строили железную дорогу "Берлинку". Площадей у "Арсенала" маловато, но, возможно, решение проблемы будет найдено.

Вперед-назад - на пути к Победе

В подвале здания размещена выставка "На пути к Победе: от Воронежа до Берлина (1943-1945 гг.). Память о Великой войне" - 800 экспонатов. Часть из них представляет интерес для тех, кто интересуется нумизматикой, орденами и операциями советских войск. Часть - рассказывает о подвигах уроженцев области. Пилот Александр Мамкин из Коротоякского уезда спас детей-сирот, перевезенных немцами под Полоцк. При обстреле двигатель загорелся, огонь охватил кабину. Ноги Мамкина обуглились до костей, очки вплавились в лицо. Вдобавок летчик был ранен в голову. Он чудом дотянул машину до безопасного места, но не выжил. Похоронен под Велижем на Смоленщине.

На интерактивной панели можно полистать рассекреченные документы о деятельности НКВД. Они заинтересуют и жителей Липецкой и Белгородской областей - в годы войны их районы входили в Воронежскую. В скупых донесениях - трагедия лета 1942 года.

Две наши армии, 21-я и 40-я, обратились в паническое бегство и без боя оставляли Белогорье, Россошь, Подгорное, Алексеевку - даже имея численный перевес. В НКВД объяснили это тем, что немцы нападали внезапно, а советские части не могли скоординироваться. "Разложившиеся" бойцы и командиры грабили колхозные пасеки, забивали скот.

Из-за быстрого продвижения врага сорвалась эвакуация колхозников и имущества. Люди отказывались уезжать, боясь голода на новом месте. Параллельно шла уборочная. Но многие тракторы и машины были мобилизованы армией, а для оставшихся не хватало горючего. Косили и жали на коровах, волах, вручную... Лошадей и "дееспособное население" забрали на рытье траншей. Был объявлен поголовный призыв парней и девушек 14-18 лет в школы ФЗО. Уклонялись от него в обескровленных колхозах, как могли. Чекисты, конечно, регулярно арестовывали дезертиров, мародеров, паникеров. В целом население было настроено против Германии. Но верить в победу Красной армии было трудно. Солдаты голодные, идут сражаться без боеприпасов и "просто не хотят воевать" - рассуждали не только бывшие кулаки, которые подпадали под подозрение первыми, но и члены ВКП(б). Кто-то винил в трусости бойцов из национальных республик. Опыт показал, что герои были и среди "казахов с узбеками". Так, в селе Селявном под Воронежем захват стратегически важного плацдарма обеспечил 20-летний киргиз Чолпонбай Тулебердиев.