Возбуждено уголовное дело после крупной аварии с автобусом в Москве

Полиция возбудила уголовное дело по факту крупной аварии с автобусом на западе Москвы, сообщает портал "МВД Медиа".

Дело возбуждено по статье 264 УК РФ - "Нарушение ПДД и эксплуатации транспортных средств". Расследование ведет следователь УВД по ТинАО. Водитель автобуса доставлен в окружное управление полиции.

По одной из версий, сотрудник "Мосгортранса" с 30-летним стажем вождения не справился с управлением, объезжая "КамАЗ" коммунальных служб на Боровском шоссе. Автобус врезался в грузовик боковой частью, из 30 пассажиров травмы получили 13, в том числе беременная женщина и дети.