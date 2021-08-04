Житель Подмосковья нечаянно застрелил знакомого на похоронах его кота

Трагически закончились в подмосковном Щелково похороны умершего кота. После поминок по хвостатому, которые сопровождались обильными возлияниями, один из участников траурного мероприятия нечаянно застрелил владельца животного.

Как сообщает MK.RU, поминки кота начались в доме его безутешного владельца, а затем продолжились в домовладении его знакомого, местного коммерсанта. По словам этого знакомого, выстрел из обреза охотничьего ружья стал нелепой случайностью, никаких причин для конфликта не было.

Суд согласился с такой трактовкой случившегося и приговорил обвиняемого по двум статьям УК РФ - "Убийство по неосторожности" и "Незаконное хранение оружия". Итог - два года в колонии-поселении.