Что представит Бурятия на выставке "Улица Дальнего Востока"

Республика Бурятия примет участие в выставке "Улица Дальнего Востока", которая состоится во Владивостоке 2-7 сентября в рамках VI Восточного экономического форума. Название экспозиции региона - "Байкал - Бурятия. Традиции с будущим".

"Благодаря дальневосточной "Единой субсидии" строятся и ремонтируются школы и детские сады, больницы и поликлиники. Действует льготная "дальневосточная ипотека". Люди могут получать землю по программе "Дальневосточный гектар". Принимаются меры по развитию экономики. На территории региона действуют две территории опережающего развития - "Бурятия" и "Селенгинск". Важна поддержка туризма. Ведь Байкал - уникальное природное место не только для Бурятии. Байкал - один в мире. Это преимущество России. Мы должны приложить усилия к тому, чтобы люди могли на его берегах отдыхать комфортно, но не нанося ущерба природе. Обо всем этом - как живет и развивается Республика - смогут узнать участники и гости Восточного экономического форума", - отметил вице-премьер - полномочный представитель президента в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев.

Внутри павильона можно будет узнать об инвестиционном и туристическом потенциале, а также перспективах развития региона. Сама экспозиция будет разделена на четыре зоны в соответствии с временами года.

Так, в группах "Зима" и "Лето" разместят информацию о туризме в Бурятии. Посетители в интерактивном формате смогут самостоятельно выбрать маршрут путешествия по Байкалу, а также забронировать тур в Бурятию.

В зоне "Весна" пройдет выставка художников и скульпторов региона. На большом экране с применением современных технологий зрители познакомятся с проектом "Ожившие полотна бурятских художников". Будут представлены работы современных бурятских скульпторов, которые отражают мифологию, историю и этнокультурную традицию народов Республики. Здесь же пройдет выставка-продажа изделий из нефрита.

В зоне "Осень" запланирована презентация двух проектов: реновация центральной части Улан-Удэ и создание дата-центра в Мухоршибирском районе Республики.

Самыми заметными объектами в экспозиции Бурятии будут два образца летательных аппаратов, планируемых к производству на Улан-Удэнском авиационном заводе: макет нового легкого многоцелевого вертолета VRT500 и многоцелевой беспилотный летательный аппарат вертолетного типа VRT240.

Выставка "Улица Дальнего Востока" откроется 2 сентября. Она будет доступна для гостей и участников Форума до 4 сентября. Пятого и шестого сентября выставку смогут посетить жители Владивостока. Седьмого сентября будет организован социальный день для многодетных семей, пенсионеров, ветеранов, представителей молодежных организаций.