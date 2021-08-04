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04.08.2021 03:38

Хабаровчане за два дня собрали 53 тысячи рублей на уличное пианино

Текст: Дина Непомнящая (Хабаровск)
Российская газета - Неделя - Дальний Восток № 175(8526)
Неизвестные сломали уличное пианино, которое в течение трех лет радовало прохожих на набережной у хабаровского стадиона имени Ленина. Недавно рядом с "раненым" инструментом появился новый. Вернуть городу музыку помогло неравнодушие людей.
Над волнами широкого Амура все чаще звучит живая музыка. Фото: Из архива Ольги Руденко Над волнами широкого Амура все чаще звучит живая музыка. Фото: Из архива Ольги Руденко
Над волнами широкого Амура все чаще звучит живая музыка. Фото: Из архива Ольги Руденко

Проект "Пианино27" запустила семейная пара - Сергей и Ольга Руденко. Когда-то ребята отдыхали в Корее и, гуляя по Сеулу, заметили пианино. Вернувшись домой, загорелись идеей установить такой инструмент. Нашли по объявлению старое фортепьяно, забрали его, украсили изображениями известных музыкантов, надписью "Давай поиграем" и установили на набережной.

- По профессии мы не музыканты, у нас небольшое агентство событий. Я играть вообще не умею, а Сережа - лишь немного, - рассказывает Оля. - Иногда собираемся у инструмента с друзьями и устраиваем творческие вечера. Очень приятно, когда компании туда приходят, молодые ребята играют и поют песни, ты понимаешь, что оно того стоит.

Фото: ЯСИА
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Супруги никогда не искали поддержки для своего начинания. Все работы по уходу за инструментом осуществляли за свой счет. При этом только на регулярную настройку уходило около пяти тысяч рублей в месяц.

- За это низкий поклон мастеру Андрею Ермакову. На самом деле его труды стоят гораздо больше, - замечает Ольга Руденко. - Это уникальный человек. Он настраивал инструменты многим известным людям, ездил по России и Европе. До сих пор его приглашают для настройки в Питер.

Когда Андрей узнал, что пианино сломано, не смог сдержать слез, ведь искренне любил инструмент. Расстроились из-за случившегося и Сергей с Ольгой. Свою грусть девушка вылила в пост в социальных сетях. В ответ получила колоссальную поддержку горожан.

- Новое пианино нам отдали бесплатно. Мы забрали его и устроили небольшой импровизированный концерт на берегу Амура, - вспоминает Ольга. - Часто так перекатываем его, для этого есть специальные тележки.

За два дня активистам перечислили около 53 тысяч рублей на поддержку проекта. Часть денег потратили на транспортировку и настройку. Оставшееся уйдет на обслуживание инструмента в течение сезона. А еще ребятам предложили бесплатно установить видеокамеры, чтобы такие ситуации не повторялись.

Сейчас в городе три "Пианино27", установленных Руденко: на набережной, на железнодорожном вокзале и в аэропорту.

Музыкальный инструмент стал центром притяжения для пассажиров Хабаровского аэропорта. Фото: Пресс-служба Хабаровского аэропорта

- Пианино появилось у нас в феврале. За это время пассажиры устроили много импровизированных концертов, - говорит начальник пресс-службы аэропорта Анастасия Хаустова. - Под аккомпанемент часто звучат песни. Мы рады, что проект получает широкий отклик и создает отличное настроение.

- Надеемся, что люди будут беречь эти инструменты и относиться к пианино бережно, - отмечают супруги Руденко.

Справка "РГ"

Движение уличных пианино зародилось в 2008 году в Великобритании. Оригинальное название проекта Play Me, I"m Yours ("Играй на мне, я твое"). В течение трех недель в разных районах города Бирмингема появились 15 инструментов, на которых мог сыграть любой желающий. Идея принадлежала художнику Люку Джерраму. Тем самым он хотел спасти выброшенные исправные инструменты и дать возможность музыкантам делиться своим творчеством. Сейчас такие пианино можно встретить на улицах многих городов мира.

В регионах Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Хабаровский край Хабаровск

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