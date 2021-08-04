Хабаровчане за два дня собрали 53 тысячи рублей на уличное пианино

Неизвестные сломали уличное пианино, которое в течение трех лет радовало прохожих на набережной у хабаровского стадиона имени Ленина. Недавно рядом с "раненым" инструментом появился новый. Вернуть городу музыку помогло неравнодушие людей.

Над волнами широкого Амура все чаще звучит живая музыка. Фото: Из архива Ольги Руденко

Проект "Пианино27" запустила семейная пара - Сергей и Ольга Руденко. Когда-то ребята отдыхали в Корее и, гуляя по Сеулу, заметили пианино. Вернувшись домой, загорелись идеей установить такой инструмент. Нашли по объявлению старое фортепьяно, забрали его, украсили изображениями известных музыкантов, надписью "Давай поиграем" и установили на набережной.

- По профессии мы не музыканты, у нас небольшое агентство событий. Я играть вообще не умею, а Сережа - лишь немного, - рассказывает Оля. - Иногда собираемся у инструмента с друзьями и устраиваем творческие вечера. Очень приятно, когда компании туда приходят, молодые ребята играют и поют песни, ты понимаешь, что оно того стоит.

Супруги никогда не искали поддержки для своего начинания. Все работы по уходу за инструментом осуществляли за свой счет. При этом только на регулярную настройку уходило около пяти тысяч рублей в месяц.

- За это низкий поклон мастеру Андрею Ермакову. На самом деле его труды стоят гораздо больше, - замечает Ольга Руденко. - Это уникальный человек. Он настраивал инструменты многим известным людям, ездил по России и Европе. До сих пор его приглашают для настройки в Питер.

Когда Андрей узнал, что пианино сломано, не смог сдержать слез, ведь искренне любил инструмент. Расстроились из-за случившегося и Сергей с Ольгой. Свою грусть девушка вылила в пост в социальных сетях. В ответ получила колоссальную поддержку горожан.

- Новое пианино нам отдали бесплатно. Мы забрали его и устроили небольшой импровизированный концерт на берегу Амура, - вспоминает Ольга. - Часто так перекатываем его, для этого есть специальные тележки.

За два дня активистам перечислили около 53 тысяч рублей на поддержку проекта. Часть денег потратили на транспортировку и настройку. Оставшееся уйдет на обслуживание инструмента в течение сезона. А еще ребятам предложили бесплатно установить видеокамеры, чтобы такие ситуации не повторялись.

Сейчас в городе три "Пианино27", установленных Руденко: на набережной, на железнодорожном вокзале и в аэропорту.

Музыкальный инструмент стал центром притяжения для пассажиров Хабаровского аэропорта. Фото: Пресс-служба Хабаровского аэропорта

- Пианино появилось у нас в феврале. За это время пассажиры устроили много импровизированных концертов, - говорит начальник пресс-службы аэропорта Анастасия Хаустова. - Под аккомпанемент часто звучат песни. Мы рады, что проект получает широкий отклик и создает отличное настроение.

- Надеемся, что люди будут беречь эти инструменты и относиться к пианино бережно, - отмечают супруги Руденко.

Справка "РГ"

Движение уличных пианино зародилось в 2008 году в Великобритании. Оригинальное название проекта Play Me, I"m Yours ("Играй на мне, я твое"). В течение трех недель в разных районах города Бирмингема появились 15 инструментов, на которых мог сыграть любой желающий. Идея принадлежала художнику Люку Джерраму. Тем самым он хотел спасти выброшенные исправные инструменты и дать возможность музыкантам делиться своим творчеством. Сейчас такие пианино можно встретить на улицах многих городов мира.