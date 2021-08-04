На Камчатке девушка продавала фальшивые сертификаты о вакцинации

Уголовное дело о подделке документов (часть 1 статьи 327 УК РФ) завели в отношении 28 летней жительницы Петропавловска-Камчатского, продававшей фальшивые сертификаты о прохождении вакцинации от COVID-19.

Как сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе УМВД по Камчатскому краю, объявление о продаже девушка размещала в социальных сетях. Деньги за товар покупатели перечисляли ей на карту. Один сертификат стоил 3,5 тысячи рублей.

Правоохранители вышли на девушку под видом клиентов. В момент задержания в ее машине нашли еще три поддельных сертификата. Сейчас подозреваемая находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.