Пожары в регионах России требуют вмешательства "армии огнеборцев"

На недавнем совещании, посвященном борьбе с пожарами, президент РФ Владимир Путин дал правительству страны поручения, которые могут качественно изменить подходы к охране лесов, и особенно в регионах с большим лесным фондом - в первую очередь в Якутии. Между тем эксперты сходятся во мнении: для того, чтобы оперативно справляться с возгораниями в крупных лесных регионах России, стране нужна подготовленная "армия огнеборцев" под единым федеральным управлением.

Аномально жарким летом 2021 года пожары полыхают во многих регионах России: на совещании у президента о возгораниях в лесах рассказывали глава Якутии Айсен Николаев, глава Карелии Артур Парфенчиков, губернатор Челябинской области Алексей Текслер. На Дальнем Востоке леса горят в Магаданской области, на Сахалине. В свою очередь научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд отметил высокую опасность пожаров в Иркутской области, Красноярском, Приморском и Хабаровском краях.

Рашид Исмаилов Фото: Пресс-служба правительства Республики Саха (Якутия)

Как известно, возникновению пожаров способствуют аномально высокая температура воздуха и засуха.

"Мы в полной мере ощущаем признаки глобального изменения климата. Это сказывается на увеличении числа аномальных погодных явлений: наводнений, засух, ураганов", - рассказал директор по охране природы Фонда "Тигрус" Виктор Никифоров.

"Это не только наша проблема - леса полыхают в США, Канаде и даже в Израиле, где разводят канадско-австралийскую сосну", - отметил главный редактор журнала "Экоград" Игорь Панарин.

"Климат меняется, это очевидно, и это глобальная история. Экстремально высокие температуры, "сухие" грозы и долгие периоды без осадков способствуют возникновению огня. В тех же Якутии, Карелии, Челябинской области сложная ситуация с пожарами - последствия аномальной затяжной жары", - согласился председатель Российского экологического общества Рашид Исмаилов.

Как следствие, на совещании у Владимира Путина был поднят вопрос изменения методики финансирования пожарных мероприятий. Заметим, что руководитель крупнейшего лесного региона России - Якутии - Айсен Николаев поднимал его с 2019 года.

Игорь Панарин Фото: Пресс-служба правительства Республики Саха (Якутия)

Леса - это национальное достояние, которое не может быть только региональной проблемой: для огня и дыма нет границ. И президент предложил по-настоящему антикризисное решение: федеральный центр может обеспечить тушение пожаров в наиболее крупных регионах страны и изменить методику финансирования пожарных служб.

"Пирологи (ученые, которые занимаются изучением и моделированием пожаров растительности, их поведения, развития, а также методов борьбы с ними, - ред.) оперируют терминологией, близкой к военной: фронт пожара, тыл пожара, фланги. Почему это важно вспомнить? Да потому, что экстремальные пожары, которые нередко случаются в Сибири, в зоне бореальных лесов, в Арктической зоне, требуют, чтобы их тушением занималась хорошо подготовленная, укомплектованная "армия огнеборцев" под единым, компетентным управлением. Эффективность такой организации лесопожарной системы страны была продемонстрирована еще в советские времена", - напомнил старший научный сотрудник Института леса им. В.Н. Сукачева СО РАН Евгений Пономарев. Виктор Никифоров же добавил, что в советские времена в системе авиационной охраны лесов работали более восьми тысяч парашютистов и десантников, только на начальных стадиях возгораний ликвидировавших до 70 процентов пожаров.

Евгений Пономарев Фото: Пресс-служба правительства Республики Саха (Якутия)

Централизация позволит не распылять средства между регионами.

"Сегодня региональные подразделения лесоохраны не имеют возможности маневрировать между регионами с учетом фактической обстановки, так как финансирование выделяется на конкретный субъект Российской Федерации. Но такие лесопожарные подразделения просто необходимо иметь Якутии, Красноярскому краю, Арктической зоне Сибири, а также традиционно "горимым" регионам Прибайкалья и Дальнего Востока", - заявил Пономарев.

Сейчас рассматривается вопрос о создании в Якутии еще одного лесопожарного центра. Эксперты считают, что это полностью обосновано. "Конечно, такой Центр нужен, республика занимает огромную территорию (20 процентов от территории России, - ред.). Якутия обладает огромными лесными ресурсами, наличие мощного лесопожарного центра позволит стабилизировать ситуацию в республике и оказывать помощь соседним лесным регионам", - считает Виктор Никифоров.

"Уверен, что такой центр усилит контроль за пожарной обстановкой, расширит уровень охраняемой территории лесного фонда авиационным способом. Кроме того, он сконцентрирует все необходимые для профилактики и борьбы с пожарами ресурсы: научные, технологические, человеческие. На мой взгляд, такой лесопожарный центр должен базироваться в Якутске", - считает Рашид Исмаилов.

Виктор Никифоров Фото: Пресс-служба правительства Республики Саха (Якутия)

По словам экспертов, России необходимо развивать научные исследования проблемы, расширять информирование о пожарах и в целом популяризировать проблему. "Популяризация темы пожаров необходима, так как до сих пор идут споры и в огромные масштабы возгораний верят далеко не все, почему-то считая, что это ничто иное, как "распил" государственных средств. Надо помнить, что в лесах от огня гибнут не только деревья, но и животные, а восстановление биосферы займет многие годы", - полагает Игорь Панарин.

"Необходимо усилить работу по прогнозированию будущих лесных пожаров. Сейчас, как мне кажется, мы больше работаем по факту - тушим существующие возгорания, а ведь нужно уметь их предотвращать или быть готовым ликвидировать их на самых ранних стадиях", - резюмировал Виктор Никифоров.