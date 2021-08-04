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Рубрика: Происшествия

В Приамурье коммерсант попытался дать взятку сотруднику ФСБ

Текст: Александр Филимоненко

В Благовещенске задержан 40-летний мужчина при попытке подкупить сотрудника ФСБ, сообщила пресс-служба СУ Следственного комитета РФ по Амурской области.

Фото: 41.МВД.РФ
Бывший глава камчатского УВД задержан за взятку

"Первого августа на одной из парковок в Благовещенске подозреваемый дал взятку в размере миллиона рублей сотруднику УФСБ России по Амурской области. Сотрудник органов безопасности заблаговременно сообщил руководству ведомства о склонении его к совершению коррупционного преступления, в результате чего передача взятки зафиксирована в рамках оперативно-розыскных мероприятий, и подозреваемый задержан на месте преступления", - говорится в сообщении.

По данным следствия, подозреваемый является руководителем коммерческой организации. Он пытался склонить правоохранителя к передаче сведений о планируемых контрольных и оперативных мероприятиях в отношении его фирмы.

Возбуждено уголовное дело о даче взятки должностному лицу в крупном размере. Подозреваемому грозит до восьми лет лишения свободы и штраф в 80-кратном размере от суммы взятки.

Мужчину поместили в изолятор временного содержания, решается вопрос об аресте.

В регионах Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Амурская область Благовещенск

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