В Приморье в ДТП с пьяным водителем пострадали пять человек

Дорожно-транспортное происшествие с пятью пострадавшими произошло в районе 476-го километра трассы "Уссури", сообщается на сайте УМВД по Приморскому краю.

Прибывшие на место полицейские выяснили, что 53-летний водитель Toyota Cresta, направлявшийся из Владивостока в Хабаровск, во время обгона выехал на полосу встречного движения и врезался в Toyota Voxy. Водителю ехавшей за ними Toyota Corolla пришлось экстренно выворачивать руль, чтобы избежать столкновения. В результате последняя машина оказалась в кювете.

Как рассказали в полиции, травмы различной степени тяжести получили четыре пассажира минивэна, в том числе 16-летний подросток. Досталось и водителю Toyota Cresta. Все пострадавшие госпитализированы.

Стаж вождения шофера Toyota Cresta, спровоцировавшего ДТП, 35 лет. Согласно данным медосвидетельствования, он находился в алкогольном опьянении.

По факту ДТП сотрудники Госавтоинспекции проводят проверку.