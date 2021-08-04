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04.08.2021 07:44
Рубрика: Происшествия

В Приморье в ДТП с пьяным водителем пострадали пять человек

Текст: Ольга Журман

Дорожно-транспортное происшествие с пятью пострадавшими произошло в районе 476-го километра трассы "Уссури", сообщается на сайте УМВД по Приморскому краю.

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Прибывшие на место полицейские выяснили, что 53-летний водитель Toyota Cresta, направлявшийся из Владивостока в Хабаровск, во время обгона выехал на полосу встречного движения и врезался в Toyota Voxy. Водителю ехавшей за ними Toyota Corolla пришлось экстренно выворачивать руль, чтобы избежать столкновения. В результате последняя машина оказалась в кювете.

Как рассказали в полиции, травмы различной степени тяжести получили четыре пассажира минивэна, в том числе 16-летний подросток. Досталось и водителю Toyota Cresta. Все пострадавшие госпитализированы.

Стаж вождения шофера Toyota Cresta, спровоцировавшего ДТП, 35 лет. Согласно данным медосвидетельствования, он находился в алкогольном опьянении.

По факту ДТП сотрудники Госавтоинспекции проводят проверку.

В регионах Происшествия ЧП ДТП Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Приморский край

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