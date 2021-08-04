В Забайкалье столкнулись два грузовых поезда

Два грузовых поезда столкнулись на перегоне Алеур - Бушулей Забайкальской железной дороги вечером 3 августа. Один из составов въехал в "хвост" другому, стоящему впереди.

"С рельсов сошли, по предварительным данным, 10 вагонов обоих поездов", - сообщает пресс-служба ЗабЖД.

Пострадавших в результате аварии нет. Существует ли угроза экологической безопасности пока не известно.

Движение поездов на участке временно остановили. Из-за этого возможны задержки в расписании пассажирских поездов.

На перегон для устранения последствий ЧП направили восстановительные поезда со станций Зилово и Шилка. Для координации действий создали оперативные штабы на Забайкальской железной дороге и в ОАО "РЖД".