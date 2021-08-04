Житель Якутии пойдет под суд за поджог 33 тысяч гектаров леса

В Якутии завершено расследование уголовного дела в отношении жителя Томпонского района, которого обвиняют в причинении крупного ущерба лесному фонду из-за неосторожного обращения с огнем.

Как сообщается на сайте прокуратуры республики, в мае этого года мужчина решил сжечь сухую траву на своем участке. Он пустил пал, который быстро перекинулся на лесной массив. Спустя некоторое время разросшийся пожар приблизился к поселку Хандыга, создав угрозу его жителям.

"Общая площадь, пройденная огнем, превысила 33 тысячи гектаров", - говорится в сообщении надзорного ведомства.

Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением передано на рассмотрение в суд.