На "Энерготехмаш" увеличили выработку с нацпроектом

На днях на "Энерготехмаше", одном из крупнейших производителей и поставщиков алюминиевого профиля в России, подвели итоги реализации нацпроекта "Производительность труда". Выработка на пилотном потоке увеличилась на 60% на человека в месяц. Самым результативным сотрудникам предприятия, освоившим и внедрившим принципы бережливого производства, министр промышленности и торговли Самарской области Андрей Шамин вручил почетные грамоты ведомства.

На первом этапе проектная команда предприятия под кураторством экспертов Регионального центра компетенций в сфере производительности труда Самарской области прошла обучение по 10 темам: от основ бережливого производства до 5С (система организации и рационализации рабочего места или пространства). Затем выбрали пилотный поток - цех алюминиевых профилей, нашли проблемы и временные потери, выявили большие запасы и излишние перемещения.

- Но прежде всего было большое время ожидания крана, в связи с этим принято решение перевести управление на землю, - пояснил руководитель проектов РЦК Алексей Алтабаев.

Проблему решили с помощью перевода на управление с дистанции мостовых кранов. В результате выработка увеличилась на 60% на человека в месяц, снизилось время протекания процесса на 27% минут, сократилось незавершенное производство на 49%.

Также на заводе оптимизировали рабочие места, изменили график смен, изготовили межцеховую телегу, открыли второй логистический поток на склад, что позволило уйти от больших запасов, ожидания продукции и излишнего перемещения.

- Достигли уменьшения затрат на 60%. Для нас это дополнительное окно в плане развития экспорта. Средства, которые мы получим за счет экономии, мы направим на развитие предприятия, на улучшение труда сотрудников, на реконструкцию мощностей оборудования, площадей, - пояснил директор "Энерготехмаш" Алексей Иванов.

Сэкономленные от реализации проекта средства направят на реконструкцию производства и закупку нового оборудования. На оптимизацию производственных процессов завод "Энерготехмаш" также получит возможность взять льготный займ до 300 миллионов рублей.

К слову, сегодня в регионе уже 110 предприятий стали участниками нацпроекта "Производительность труда" (при плановом показателе для губернии 97). По словам министра промышленности и торговли Самарской области Андрея Шамина, Самарская область - в тройке лидеров России по реализации нацпроекта.

- По итогам первого полугодия Региональный центр компетенций в сфере производительности труда Самарской области - основной оператор нацпроекта занял второе место в стране, поднявшись с 9 места рейтинга. Рассчитываем, что этот задел, который мы сформировали уже в счет 2022 года, мы увеличим до конца этого года еще больше, - уверен Андрей Шамин.

В результате работы РЦК региональным предприятиям удалось в среднем сократить время протекания процесса на 28% и повысить выработку на одного сотрудника, более чем на 40%.

Напомним, что участникам нацпроекта предоставляются льготный займ из Фонда развития промышленности под 1% годовых на срок до пяти лет и льготное финансирование из ГФРП СО. Также на региональном уровне для предприятий-участников проекта введена дополнительная мера поддержки: инвестиционный налоговый вычет по налогу на прибыль.