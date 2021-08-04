Суд Башкирии направил на лечение напавшего на людей с ножом мужчину

Верховный суд Башкирии освободил от уголовной ответственности 34-летнего жителя Благоварского района, который обвинялся в убийстве двух человек и покушении на убийство еще двоих. Согласно постановлению ВС РБ, которое в законную силу не вступило, мужчина будет проходить принудительное лечение в психиатрической клинике.

Как сообщили в объединенной пресс-службе судов республики, в ходе предварительного расследования было получено заключение эксперта о наличии у обвиняемого психического расстройства, из-за которого он не осознавал своих действий.

Суд установил, что в июле 2020 года мужчина в компании брата, сожительницы, ее матери и соседки распивал спиртные напитки. Дело было в доме матери его подруги. Там из-за ревности к брату вспыхнула ссора, во время которой обвиняемый ударил свою сожительницу по лицу. Ее мать попросила соседку вызвать полицию. На место происшествия прибыл сотрудник правоохранительных органов, который задержал нападавшего, довез его до соседней деревни и там высадил из машины.

Обвиняемый вернулся в дом, откуда его увезли, и напал с ножом на находившихся там людей. Брат и мать сожительницы от полученных травм скончались на месте, а жизни других были спасены благодаря вовремя оказанной медицинской помощи.