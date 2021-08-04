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04.08.2021 12:35

В Чебоксарах начнут работу ярмарки выходного дня

Текст: Сергей Кирсанов
В столице Чувашии с 7 августа откроются ярмарки выходного дня. Соответствующее поручение дал глава администрации Чебоксар Алексей Ладыков, отметив необходимость усиления контроля за ценами на продукты питания.
Фото: Пресс-служба главы администрации Чебоксар Фото: Пресс-служба главы администрации Чебоксар
Фото: Пресс-служба главы администрации Чебоксар

В ходе еженедельной планерки замглавы администрации по экономике и финансам Люция Сафина пояснила, что свежие данные по городу указывают на рост цен на макаронные изделия, яблоки, молоко и печенье. Снижение цен зафиксировано на консервы, соль, хлеб и рыбу.

Фото: Пресс-служба главы администрации Чебоксар
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- Еженедельно рабочие группы собирают данные по 52 наименованиям товаров в 11 магазинах города. Полученные результаты направляются в минэкономразвития Чувашии, Чувашское УФАС и прокуратуру города Чебоксары, - отметила Сафина.

Нестабильными остаются и цены на "борщевой набор". Так, стоимость моркови снизилась существенно - на 43,4 процента, при этом цены на лук, картофель, свеклу и капусту поднялись в среднем на 9-23 процента. Овощи по максимально низкой стоимости можно приобрести преимущественно на рынках и в торговых комплексах.

Ладыков поручил усилить работу с федеральными торговыми сетями на муниципальном уровне, проводить встречи с руководителями, узнавать о возможных акциях на товары первой необходимости заранее и оповещать об этом горожан. Ярмарки выходного дня, которые позволят стабилизировать ситуацию, расположатся на территориях ТД "Шупашкар", ТК "Северный" и ТК "Николаевский".

- Местные товаропроизводители, представляющие продукцию на ярмарках, будут освобождены от оплаты аренды. Благодаря этому удастся максимально снизить цены на продукцию. Для пенсионеров и льготных категорий граждан - бесплатная доставка и помощь волонтеров, - отметил сити-менеджер.

Местного урожая "борщевого набора" пока еще нет. Ожидается, что уже в середине сентября чувашские фермеры смогут предоставить сезонные овощи и фрукты для чебоксарцев по минимальным ценам. Глава администрации поручил вдвое увеличить количество ярмарок, где будут продавать сельхозпродукцию нового урожая, обеспечить участникам необходимые условия.

- Акцентирую внимание на взаимодействии с федеральными сетями по снижению наценок. Это сделано на федеральном уровне, и теперь нужно провести необходимую работу на местном, продолжать мониторить цены. В ряде случаев наценки достигают 100 процентов, что недопустимо. Главам районов поручаю рассмотреть варианты открытия ярмарок на дополнительных местах - например, в Солнечном микрорайоне, на улице 50 лет Октября, Новогородской улице и на других территориях, - добавил Ладыков.

В регионах Филиалы РГ Волга-Кама ПФО Чувашская республика Чебоксары Чебоксары - настоящий, неожиданный, любимый

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