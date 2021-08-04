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04.08.2021 12:25

В Чебоксарах проведут ремонт во дворах 120 домов

Текст: Сергей Кирсанов
В этом году в Чебоксарах отремонтируют 120 дворовых территорий многоквартирных домов, в которых проживают 32 тысячи человек.
Фото: Пресс-служба главы администрации Чебоксар Фото: Пресс-служба главы администрации Чебоксар
Фото: Пресс-служба главы администрации Чебоксар

Как рассказал на еженедельной планерке директор МБУ "Управление жилфондом г. Чебоксары" Андрей Шестаков, по итогам сезона доля дворов с ненормативным состоянием снизится до 40 процентов. Подрядные организации ведут работы по графику.

Фото: Пресс-служба главы администрации Чебоксар
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Благоустройство дворов в столице республики ведется в 2021 году по двум программам - "Развитие транспортной системы Чувашии", входящей в нацпроект "Безопасные и качественные автомобильные дороги", и "Формирование современной городской среды на территории Чувашской Республики".

Суммарно на эти цели бюджетами всех уровней предусмотрено 358,2 миллиона рублей. Уже отремонтированы 24 территории, в целом же работы должны завершиться к 1 октября.

- Тема благоустройства дворов касается многих жителей, ее неоднократно поднимали и обсуждали. В этом году благодаря поддержке Главы республики мы получили серьезное финансирование - около 360 миллионов рублей. Ремонт проводим на территориях 120 МКД, где проживают свыше 30 тысяч жителей. Сейчас идем по плану, тем не менее расслабляться нельзя. Нужно ежедневно следить за качеством работ, привлекая службы стройконтроля и общественность, - сказал глава администрации Чебоксар Алексей Ладыков.

Глава города - председатель городского Собрания депутатов Олег Кортунов в свою очередь отметил важность оценки проведенного благоустройства общественностью. По его словам, в этой работе готовы активнее участвовать городские депутаты.

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