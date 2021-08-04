В Нижнем Новгороде простые горожане сыграли театральные роли

Сегодня и завтра на сцене Нижегородского государственного академического театра драмы (НГАТД) имени Горького зрителям представят очень необычный спектакль "Герои среди нас", созданный в рамках проекта "Имя Нижнего" Центром театрального мастерства (ЦТМ). А в середине августа нижегородцев ожидает еще одна премьера от ЦТМ - аудиоспектакль-прогулка "Погружение променад". Продюсер проектов - художественный руководитель ЦТМ Евгений Пыхтин.

Герои живут среди нас

Спектакль "Герои среди нас" интересен в первую очередь тем, что в нем принимают участие не только профессиональные актеры, но и простые нижегородцы - люди абсолютно любых профессий и разного возраста. Не стоит путать такой театр с народным, который мы помним по фильму "Берегись автомобиля". Театр горожан - особый тип театра, в нем простые люди не читают монологи Катерины и принца датского, ведь его главная цель - создать пространство для коммуникации людей. Он создан, чтобы люди говорили о своем городе и его проблемах.

Перед репетициями и постановкой для горожан была организована образовательная программа-лаборатория, которая работала под руководством режиссера Никиты Бетехтина и хореографа Сергея Тонышева.

Занятия включали в себя тренинги по пластике, документальному театру, перформативным практикам. В лаборатории приняли участие 40 нижегородцев с разным зрительским и исполнительским опытом. Кстати, заявки от горожан на участие в проекте принимались до 10 июля - нижегородцам нужно было только написать, за что они любят свой город, а также рассказать любую историю из своей жизни.

Текстовая канва спектакля будет состоять из материалов, рожденных во время репетиций, а также монологов нижегородцев - героев нашего времени, у которых брали интервью драматург Сергей Давыдов и Никита Бетехтин. В документальном театре такая техника именуется термином "вербатим". На сцене эти монологи воспроизведут актеры нижегородских театров. Кроме того, предусмотрены, как говорит режиссер, "точки свободы и импровизации". В команду постановщиков также вошел видеохудожник Михаил Заиканов.

Тему постановки задавал режиссер, однако она не оставалась неизменной, а, переходя от одного человека к другому, трансформировалась и развивалась.

Перейти в состояние "я действую"

Несмотря на то что событие приурочено к 800-летию Нижнего Новгорода, Никита Бетехтин рассказал, что выбрал наш город не только из-за круглой даты.

- Нижний - прекрасный город, в котором есть активные жители, очень развито арт-сообщество, - говорит он. - Здесь живут очень интересные люди, и мне захотелось изучить этот город. Мы надеемся, что эта постановка станет визитной карточкой Нижнего, так как такой спектакль скажет о городе больше, нежели экскурсия.

К слову, в этой постановке ЦТМ рассказывает о нижегородцах, проявляющих неравнодушие и героизм в своей профессии и общественно значимых проектах, и создает посредством театра среду для поиска горожанами единомышленников.

"Мы хотим помочь быть услышанными и перейти в состояние "я действую" тем, для кого это важно", - отмечает команда проекта.

Проект, кстати, не замкнут в себе - открыт к пространствам вне репетиционного зала, к социальным проблемам. В частности, по инициативе одной из участниц лаборатории 24 июля был организован субботник: в экопункт было вывезено несколько мешков мусора, собранного на Черниговской улице.

Цель проекта "Имя Нижнего" (в его рамках, напомним, создан спектакль "Герои среди нас") - вдохновить нижегородцев на изучение истории родного города, познакомив со знаковыми историческими и современными личностями. "Имя Нижнего" - проект о людях, которые оставили значимый след в судьбе Нижнего Новгорода, но чьи имена неизвестны в должной мере среди горожан.

Перед спектаклем помимо билета зритель должен предъявить паспорт либо другой документ, удостоверяющий личность, а также сертификат об иммунизации, результат теста на наличии антител к коронавирусу (в Нижегородской области действует не более 60 дней), отрицательный ПЦР-тест (срок действия - не более трех дней) или "Мультипасс 800".

Погружение в воспоминания

13, 14 и 15 августа состоится премьера аудиоспектакля-прогулки "Погружение-променад" - сайт-специфик-променад по улицам Нижнего Новгорода начнется по адресу: улица Заломова, 9 (site-specific - это формат театра, в котором важная роль отводится окружающему пространству - в нашем случае сам город становится действующим лицом спектакля наравне со зрителем. - Прим. ред.).

"Погружение-променад" - это прогулка по историческому центру города, во время которой зрители смогут услышать истории разных людей и увидеть незаметные места, очень значимые для них. Проект проводится при поддержке министерства культуры Нижегородской области и платформы Stereo Story, где будет размещена аудиочасть спектакля. Участники променада смогут взаимодействовать с историями лично - с помощью QR-кодов. Они расширят карту города и станут логичным визуальным дополнением спектакля. Однако QR-коды будут доступны только для групп, участвующих в променаде в даты, назначенные командой ЦТМ.

Именно внимание является центральной темой спектакля. Для каждого человека в городе существуют особенные памятные "точки", по возвращении в которые он перестает воспринимать город цельно и относится к нему более личностно. "Погружение-променад" и есть прогулка по памятным точкам. Знакомство с воспоминаниями других людей позволяет понять, что город - не бездушный массив здании?, а дом для каждого из нас, наполненный переживаниями, эмоциями и опытом.

Команда спектакля: режиссер Иван Комаров, драматург Наталья Зайцева, композитор Ян Кузьмичев, продюсеры Евгений Пыхтин и Татьяна Тенькова.

Справка "РГ"

ЦТМ - актуальный театр в столице Приволжья. Независимая площадка появилась в Нижнем Новгороде в 2016 году. Здесь презентуют спектакли камерные театры города, а также труппа ЦТМ. Ориентиры команды - современная драматургия, экспериментальные формы, диалог со зрителем. Тел. (831) 413-44-06.

Комментарий

Евгений Пыхтин, художественный руководитель Центра театрального мастерства:

- ЦТМ всегда говорил на актуальные темы и был в диалоге со зрителями и временем. В год 800-летия Нижнего Новгорода мы решили масштабировать свои ресурсы, выйти за пределы Нижполиграфа и заявить о театре как о месте для встреч и среде для поиска единомышленников. Оба проекта были бы невозможны без участия горожан. Мы брали интервью у нижегородцев для воплощения обеих идей и пригласили поучаствовать желающих в театральной лаборатории и в постановке спектакля "Герои среди нас".