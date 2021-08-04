В Самаре ректора крупного вуза заподозрили в мошенничестве

В отношении ректора и заместителя начальника отдела по научным исследованиям и инновациям Самарского экономического университета возбудили дело о мошенничестве, сообщила региональная пресс-служба СУ СК РФ.

Их подозревают в мошенничестве, совершенном организованной группой в особо крупном размере.

Следователи выяснили, что в декабре 2020 года подозреваемые заключили фиктивные договоры на выполнение научно-исследовательских работ. При том, что эти работы не были не актуальными для развития деятельности учреждения в отраслях экономики. Затем исполнители сделали фиктивные акты выполненных работ и получили от заказчика 3,5 миллиона тысяч рублей, тогда как фактически обязательства не были выполнены.

Идет расследование уголовного дела. Следователи выясняют все обстоятельства.