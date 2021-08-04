В Самаре возбудили дело из-за разгерметизации баллона на газозаправке

В Самаре возбуждено уголовное дело после инцидента на автомобильной газозаправочной станции, в результате которого оператор получил ожоги. Об этом в среду сообщило СУ СК России по региону.

Уголовное дело возбуждено по статье "Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека".

По версии следствия, в минувшую субботу сотрудник газозаправочной станции, продающий топливо и заправляющий транспортные средства, нарушил требования противопожарной безопасности и эксплуатации газового оборудования.

В результате один из газовых баллонов разгерметизировался. Помещение операторской загорелось и полностью выгорело, стены обрушились. Из-за чего оператор АГЗС получил ожоги различной степени тяжести. Он госпитализирован.

Сейчас расследование уголовного дела продолжается, уточнили в ведомстве.