В Уфе СК проверит видео с мужчиной, избивающим детей в подъезде

В Уфе сотрудники СК начали доследственную проверку по факту, зафиксированному камерой видеонаблюдения в подъезде одного из многоквартирных домов.

Видеозапись разместили в соцсетях соседи. На ней видно, как мужчина избивает малолетнюю девочку на глазах у ее матери, которая держит на руках мальчика. Он пинает ребенка, хватает за волосы и швыряет о стену подъезда. По некоторым данным, камеры наружного наблюдения зафиксировали, что нападавший ударил и мальчика

- Установлено, что мужчина является отцом мальчика и сожителем матери девочки, - сообщил старший помощник руководителя СУ СК РФ по Республике Башкортостан. - Следователям предстоит установить все обстоятельства инцидента, опросить участников, а также очевидцев произошедшего, провести медицинское освидетельствование несовершеннолетних, исследовать жилищно-бытовые условия проживания семьи. В ходе проверки действиям родителя будет дана правовая оценка.

Поведение нарушителя подпадает под действие статьи 156 УК РФ "Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего, сопряженное с жестоким обращением". Ход проверки взяла на контроль прокуратура Ленинского района города.