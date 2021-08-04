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04.08.2021 20:16
Рубрика: Власть

Военные Ил-76 потушили пожар под Оренбургом

Текст: Юрий Гаврилов

В среду вечером Минобороны РФ сообщило, что экипажи военно-транспортных Ил-76, направленные три дня назад на ликвидацию природного пожара вблизи Оренбурга, со своей задачей справились.

Фото: Главное управление МЧС по Оренбургской области
В Оренбургской области на тушение степного пожара бросили авиацию

Выполнив в общей сложности 14 вылетов и сбросив на очаги пламени около 588 тонн воды, авиаторы загасили сильно распространившееся в окрестностях города пламя.

В Минобороны напомнили, что на тушение природного пожара у Оренбурга экипажи транспортных Ил-76 отправили по решению министра обороны Сергея Шойгу. Перед опасными рейдами самолеты оборудовали выливными авиационными приборами ВАП-2 емкостью 42 тонны. А пилоты этих машин прошли подготовку к выполнению "пожарных" задач.

В регионах Власть Безопасность Армия Правительство Минобороны Филиалы РГ Средняя Волга ПФО Оренбургская область Оренбург

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