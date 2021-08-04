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04.08.2021 18:44
Рубрика: Происшествия

Заработает портал,через который можно будет найти бесплатного адвоката

Текст: Владислав Куликов
Российская газета - Федеральный выпуск № 176(8527)
В сентябре в десяти регионах планируется начать эксперимент по внедрению электронных сервисов правовой помощи.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Через портал госуслуг гражданин, имеющий льготы, сможет подключиться к специальной программе и найти бесплатного адвоката.

Минюст предлагает создать базу данных актуальных правовых актов

Министерство юстиции России вынесло на общественное обсуждение проект постановления правительства России "О проведении эксперимента по оказанию бесплатной юридической помощи с применением электронных сервисов".

"Проектом постановления предлагается в период с 1 сентября 2021 года по 31 декабря 2023 года на территории Российской Федерации с участием федеральных органов исполнительной власти, а также с участием органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации организовать эксперимент по оказанию бесплатной юридической помощи с применением электронных сервисов", - пояснили в ведомстве.

В рамках проекта Минюстом России будет создана информационная система "Правовая помощь". Помимо прочего она поможет людям, имеющим право на бесплатную правовую помощь, найти адвоката, работающего в рамках соответствующих государственных программ.

"В 2021 - 2022 годах эксперимент с использованием информационной системы "Правовая помощь" будет проводиться с участием федеральных органов исполнительной власти и органов исполнительной власти Республики Татарстан, Краснодарского края, Кемеровской, Иркутской, Курской, Московской, Ростовской, Смоленской, Тамбовской, Ульяновской областей, - рассказывают в минюсте. - В 2022 году к эксперименту планируется подключить все субъекты Российской Федерации".

В целом же воспользоваться сервисом сможет любой гражданин: как минимум для получения справочной информации.

Как сообщалось ранее, основой информационной системы "Правовая помощь" станет единый портал правового просвещения и бесплатной юридической помощи.

Около 30 миллионов человек имеют право на бесплатную правовую помощь. Однако многие не знают, как ее получить, где найти адвоката, работающего в рамках государственных программ

На портале можно будет получить сведения о необходимом законе, актуальную правовую информацию, сформировать первичное обращение при помощи бесплатного "конструктора документов".

Минюст предложил автоматически направлять приставам судебные решения

"В целом портал позволит оказывать самый востребованный вид помощи - первичное правовое консультирование граждан в устной и письменной форме. Сервис сделаем максимально простым и понятным. Необходимо отметить, что использовать данный портал сможет каждый гражданин. В этом году должны быть подключены первые 10 пилотных регионов", - рассказывал в свое время министр юстиции России Константин Чуйченко.

По данным Минюста России, право на получение бесплатной юридической помощи по состоянию на 31 декабря 2020 года имели 29,643 миллиона граждан нашей страны. В рамках цифровых сервисов ведомство планирует свести вместе тех, кто оказывает помощь, и тех, кому он нужна.

Около 30 миллионов человек имеют право на бесплатную правовую помощь. Однако многие не знают, как ее получить, где найти адвоката, работающего в рамках государственных программ

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