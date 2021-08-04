Аферисты научились спекулировать на кредитах

В нынешнее неспокойное время люди хватаются за любую возможность поправить свой семейный бюджет. Однако зачастую, вместо того чтобы оказаться в выигрыше, они запутываются в сетях аферистов и теряют все, что имели раньше.

Можно ли помочь пострадавшим от действий наглых мошенников? Какие правила нужно соблюдать, чтобы не стать их жертвой? Опасно ли играть на бирже, вкладывать средства в акции и прочие инвестиционные инструменты? Об этом корреспондент "РГ" поговорила с руководителем Региональной общественной организации Красноярского края по содействию защите интересов заемщиков Юрате Армонайтите.

Добрый взгляд и миллионные долги

Юрате, чем полезна для сибиряков ваша организация?

Юрате Армонайтите: С 2017 года, когда мы начали работать, перед моими глазами прошли сотни и сотни тех, кто по каким-то причинам стал заложником недобросовестных банкиров, юристов и просто мошенников. Наша цель - помочь таким пострадавшим.

По сути, мы отвечаем на все вопросы, касающиеся финансов: "Подскажите, стоит ли брать кредит?", "Не посмотрите ли наш договор на предмет "подводных камней?", "Я пострадал от действий мошенников, где искать справедливость?" и многие другие.

Кто чаще всего обращается к вам за помощью?

Юрате Армонайтите: Очень большая часть - те, кто решил стать вкладчиком, но жестоко обманулся, отнеся свои деньги в кредитно-потребительский кооператив или решив приумножить капитал игрой на бирже. Их беда в том, что они были уверены в знаниях и умениях тех людей, которым доверились. Недавний пример. Пришел на днях мужчина, потерявший в таких обстоятельствах 34 миллиона рублей. Да, вы не ослышались. Человек доверился финансовому аналитику, работающему на бирже. Первым делом я посмотрела видео с этим "аналитиком", где он рассказывает о своих услугах. На первый взгляд - умный, порядочный молодой человек с высшим образованием, прекрасно выглядит, открытый добрый взгляд, располагающая к себе улыбка… В общем, такому действительно хочется верить. К тому же толково рассказывает о своей работе и о том, сколько людей благодаря ему получили немалую выгоду. Потом захожу в базу судебных приставов - а там картина совершенно иная. Многомиллионные долги, три судимости, из них две по ст. 159 УК РФ - "Мошенничество", а третья по 160-й - "Присвоение, растрата".

Есть ли шансы на то, что ваш клиент вернет свои накопления?

Юрате Армонайтите: Очень низкая. Деньги передавались под расписку, но в полицию с заявлением он, человек, к слову, совсем не бедный, обращаться не захотел, как ни убеждала. Так что, скорее всего, мошенник будет продолжать разгуливать на свободе и пользоваться доверчивостью других жертв. А сколько еще человек он ввел в заблуждение, кто знает?

Я убеждена: чтобы такого не случалось, чтобы уберечь людей от ошибок, должна быть создана специальная база с именами недобросовестных юристов, предпринимателей или таких вот "финансовых экспертов". Скажу вам одну вещь: около 20 процентов людей, которые к нам приходят, уже настолько отчаялись, что готовы лишить себя жизни... Это страшно.

"Ваша ставка удваивается!"

И основной удар, как правило, приходится на самую незащищенную группу - на пенсионеров…

Юрате Армонайтите: Мошенники отлично приноравливаются к новым временам и тенденциям. Заметили, сейчас все стены в подъездах и на автобусных остановках оклеены объявлениями типа "Дополнительный заработок", "Возможность заработать"? И ведь делать для этого ничего не нужно, только разместить у них свои финансы. Пожилой человек верит - и попадает в ловушку.

Опять же недавний случай, когда 72-летняя пенсионерка пострадала ни много ни мало на семь миллионов рублей. Ей не хватало пенсии на все нужды, и она увидела в интернете заманчивое объявление о дополнительном заработке. Прошла по ссылке, и ей сразу же позвонила "менеджер", предложившая сказочные условия: надо открыть якобы личный счет, положить на него 10 тысяч рублей и благодаря этому сразу же заработать четыре дополнительных тысячи. И действительно, после того как пенсионерка внесла нужную сумму, на ее "счете" сразу же возникло 14 тысяч рублей. Женщине, разумеется, понравился такой способ накоплений, и она решила продолжить. При этом "менеджер" уговаривала бабушку никому об этом не рассказывать: "Ведь желающих получить большие деньги много, а это предложение исключительно для вас! Да и представьте, как обрадуются родственники, когда вы всего за неделю заработаете у нас 50 тысяч рублей и с гордостью их предъявите!" В итоге пожилую женщину обрабатывали в течение полугода, выходя с ней на связь каждый день и оказывая психологическое давление. Совершенно дезориентированная, она начала занимать где только можно - в банках, микрофинансовых организациях, просила у знакомых под предлогом того, что ей срочно нужно на лечение… И все складывала на тот же "счет". В какой-то момент ей показалось, что она уже скопила достаточную сумму и попыталась перевести ее в реальные рубли. Но не тут-то было. Ее кормили обещаниями и постоянно выпрашивали еще денег - за страховку, за открытие "счета", за его закрытие, за другие операции, которые она якобы с этим счетом совершала. В конечном итоге бабушка пришла к нам…

Кстати, бьют мошенники не только по пенсионерам. Хотя их, конечно, жаль больше всего, ведь из-за аферистов они теряют не только деньги, но и здоровье, потому что находятся в постоянном стрессе. Есть еще одна группа риска - молодежь, которой навязывают торги на бирже. Иными словами, завлекают работой администратора или менеджера в офисе якобы крупной брокерской или консалтинговой компании. Молодые люди приходят на стажировку и действительно видят солидный офис, в котором за мониторами сидят сотрудники в дорогих костюмах. И вот через некоторое время коллеги начинают обрабатывать новичка, рассказывая о неслыханных заработках на бирже и предлагая принять в этом участие. Заканчивается тем, что люди, и так зачастую обремененные ипотекой и потребительскими кредитами, занимают в финансовых организациях дополнительные деньги, чтобы вложить их в акции. Что дальше? Конечно, они остаются ни с чем.

Услуги, но не результат

Часто на глаза попадаются рекламные объявления, в которых предлагаются услуги по банкротству. Им тоже не стоит верить?

Юрате Армонайтите: В подавляющем большинстве случаев - нет. В таких фирмах работают недобросовестные юристы, готовые на любой обман ради наживы. А сейчас как раз такое сложное время: многие потеряли работу и не могут больше выплачивать кредиты… И вот предлагается такой прекрасный выход - внесудебное банкротство. Человек приходит в юридическую фирму, где его убеждают: "Да, мы обязательно спишем все ваши долги, вы будете объявлены банкротом, вот только подпишите договор о нашем сотрудничестве, стоимость - 20-25 тысяч рублей". Обрадованный, он, разумеется, ставит подпись под документом. И не обращает внимания, что в договоре указаны только услуги - консультация и подготовка документов. И ни слова о гарантии конечного результата, которого, конечно, и не будет…

По схожей схеме работают и объявления вроде "Пересчитаем пенсию", "Увеличьте вашу пенсию". Конечно, какому пожилому человеку не хочется получать больше? И вот "юристы" заключают договор, берут за него деньги, активно посылают запросы в тот же Пенсионный фонд, переводят килограммы бумаги, но по итогу никакой прибавки, конечно, нет и не будет. Пару лет назад одна такая красноярская "юридическая фирма" сумела обмануть более двух тысяч пенсионеров. Доказать обман и вернуть деньги невозможно - договор-то подписан, там черным по белому сказано, что предоставляются услуги, а не результат. И таких фирм-мошенников в Красноярске, по нашим подсчетам, действует сейчас не менее пятнадцати.

Есть и такие аферисты, которые предлагают якобы бесплатные услуги по трудоустройству. Человек обращается в фирму, и ему действительно подыскивают что-то, однако зачастую совершенно неприемлемое, вроде работы уборщицей в Магадане. А когда получают отказ, начинают требовать деньги. Услуга же оказана? Оказана! Что значит "бесплатная"? Ничего подобного, плати! При этом угрожают судом, прокуратурой, полицией, звонят днем и ночью - и в результате доводят человека до такого состояния, что он готов отдать любые деньги, лишь бы этот кошмар закончился. Мой совет: в таких ситуациях, прежде чем обратиться за "бесплатной помощью", посоветуйтесь со здравыми друзьями, родственниками, выслушайте их точку зрения.

Ключевой вопрос

Юрате, какие еще советы дадите людям, чтобы они не попали в ловушку нечистых на руку дельцов всех мастей?

Юрате Армонайтите: Самая главная проблема людей - в избытке доверия. Доверять вообще никому нельзя, особенно чужим. Свои деньги нужно держать при себе. Помните: никто не будет помогать вам получить доход, как бы сладко ни пела об этом реклама. Дополнительный заработок, покупка акций, игра на бирже - люди, разбирающиеся в этом и предлагающие услуги, думают только об одной выгоде - для себя. И именно для этого они используют ваши деньги.

Контакт

Региональная общественная организация Красноярского края по содействию защите интересов заемщиков: http://rookrsk.ru/, 8 (391) 209-98-72.