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04.08.2021 10:41
Рубрика: Общество

На дне водохранилища в Туве нашли не тронутые грабителями захоронения

Текст: Дмитрий Машуков
Фото: РГО / Павел Леус Фото: РГО / Павел Леус
Фото: РГО / Павел Леус

Завершилась очередная экспедиция Русского географического общества и Института истории материальной культуры РАН. Она проходила на берегах и дне Саяно-Шушенского водохранилища, обнажившемся благодаря понижению уровня воды на ГЭС. Об этом информирует сегодня пресс-служба правительства Тувы.

Фото: Тимур Садыков для журнала "PLOS"
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В нынешнем сезоне археологи проводили раскопки на могильниках Ала-Тей и Терезин, обнаруженных в Чаа-хольском районе Республики Тыва. Работа длилась недолго: из-за аномальных паводков уже 1 июня могильник Ала-Тей затопило, цитирует замруководителя экспедиции Павла Леуса сайт Русского географического общества. По словам исследователя, большую часть года захоронения находятся под 17-метровой толщей воды. Но даже за время коротких раскопок ученые успели сделать многое.

В частности, зафиксировали три захоронения эпохи хунну, относящиеся к первым векам до нашей эры. Исследовать погребения не удалось из-за приближения воды, раскопки продолжатся в 2022 году. Но археологи убедились, что Ала-Тей - один из самых интересных обнаруженных в России памятников упомянутой эпохи. Он хорошо сохранился, поскольку не тронут древними грабителями гробниц.

Это, по выражению участников экспедиции, грунтовый некрополь. Его практически невозможно обнаружить - у него нет курганов, земляных насыпей и прочих видимых маркеров. После образования Саяно-Шушенского водохранилища волны и ветер разнесли слой песка над погребениями, и самые неглубокие из них оказались на поверхности. Археологи называют этот случай "уникальным и счастливым".

На данный момент на могильнике раскопано более сотни объектов, рассказал Павел Леус. Обнаружены образцы древнего искусства, оружие, предметы быта. Исследования нынешнего сезона подтвердили: видимая часть могильника расширяется, заметны новые объекты, поэтому работы далеки от завершения.

Фото: РГО / Павел Леус
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