Новосибирская область получила партию кислородных концентраторов

В медучреждения Новосибирской области поступили кислородные концентраторы. Их получили четыре больницы Новосибирска, больницы Бердска и рабочего поселка Кольцово, а также девять районных больниц, на базе которых развернуты инфекционные госпитали.

В пресс-службе областного правительства сообщили, что концентраторы приобретены на региональные средства. Следующая поставка ожидается во второй декаде августа.

Всего на средства резервного фонда правительства Новосибирской области минздрав региона приобрел 300 приборов. В их числе - 82 кислородных концентратора производительностью пять литров в минуту уже переданы в медучреждения, на базе которых развернуты инфекционные госпитали или инфекционные отделения. Еще 218 концентраторов производительностью десять литров в минуту поступят в Новосибирскую область во второй декаде августа и будут распределены в 24 медицинские организации.

Министерство здравоохранения региона ведет планомерную работу по наращиванию запаса необходимого оборудования и материалов для борьбы с коронавирусом. На очередном заседании областного правительства поддержано решение выделить дополнительные средства из резервного фонда для приобретения еще тысячи кислородных концентраторов производительностью пять и десять литров. Как отметил министр здравоохранения региона Константин Хальзов, оборудование поступит в резерв и при необходимости незамедлительно будет распределено по медучреждениям.

Ранее минздрав региона уже закупил 773 кислородных концентратора. В больницах, где развернуты инфекционные госпитали, с начала пандемии оборудовали дополнительно 771 стационарную точку подключения кислорода. На дооснащение системы подачи медицинских газов Новосибирской больнице № 3 выделили два миллиона рублей.