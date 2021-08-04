В Красноярске проявилась новая афера. По квартирам ходят молодые люди, представляются работниками энергосбыта и ставят на розетки цифровые реле контроля напряжения, защищающие электроприборы от его резких скачков.

Вроде что в этом плохого? Полезная штука - если в доме или в квартире старая проводка, то при перепадах напряжения бытовая техника точно не сгорит. Так-то оно так, только берут предприимчивые электрики за одну "чудо-розетку" аж 6 тысяч рублей. Тем, кто не хочет ничего ставить, грозят отключить электричество.

"К нам обратилась пенсионерка, которую мошенники уговорили поставить электрооборудование на 48 тысяч рублей. А вернее - просто заморочили женщине голову и, воспользовавшись ее доверчивостью, втридорога продали реле контроля напряжения", - рассказал "Российской газете" председатель Общества защиты прав потребителей Красноярска, представитель Союза потребителей России в Сибирском федеральном округе Михаил Шевцов.

Юристы помогли женщине составить претензию к юрлицу, от имени которого продаются приборы, "Энергощит Р-Р1".

"Судя по предложениям в интернете, самостоятельно эти реле можно купить во много раз дешевле. Готовя претензию, мы выяснили, что такой обман процветает и в соседних регионах", - отмечает Шевцов.

Как действовать, если деньги за ненужный товар уже отданы?

"Статья 12 Закона "О защите прав потребителей" позволяет в разумный срок отказаться от исполнения договора купли-продажи и потребовать возврата уплаченной за товар суммы, сославшись на то, что при заключении этого договора вам не была предоставлена информация, обеспечивающая возможность правильного выбора товара, - поясняет Шевцов. - Кроме того, потребитель вправе обратиться в правоохранительные органы с заявлением о мошенничестве (статья 159 УК РФ)".

С заявлением о мошенничестве в полицию можно обратиться и в том случае, если устройство не работает и явно не предназначено для тех целей, для которых его приобретали.

Закон позволяет отказаться от покупки и потребовать деньги

"В порядке гражданского судопроизводства добиться чего-то будет довольно сложно, так как обычно нет информации о конкретных продавцах товара. А вот в рамках уголовного дела установить их должна полиция. Если же речь идет о продаже работающего устройства по явно завышенной стоимости, то единственный способ исправить ситуацию - это обращаться в суд и расторгать сделку", - добавляет правозащитник, председатель коллегии адвокатов "Корчаго и партнеры" Евгений Корчаго.

Как не попадаться на уловки аферистов?

"Если вам предлагают якобы дешево купить что-то, что до этого не представлялось вам нужным и реальная цена чего вам не известна, просто вежливо отказывайтесь. Если же вы не уверены в своей способности устоять перед давлением продавца, обученного подобному обману, постарайтесь избежать контакта с ним, ни в коем случае не пускайте в свою квартиру и не поддерживайте общение по телефону, в мессенджерах или по электронной почте", - отмечает Михаил Шевцов.

А Евгений Корчаго со своей стороны советует: "Попросите оставить рекламное предложение у двери, если вас оно действительно заинтересовало. А перед тем, как что-то покупать, стоит изучить информацию и сравнить цены на эту категорию товаров. Если же речь идет о пенсионерах, многие из которых не "дружат" с интернетом, то всегда можно спросить совета родных или же пойти в проверенный магазин техники и проконсультироваться там со специалистом", - добавляет юрист.