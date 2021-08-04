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04.08.2021 13:23
Рубрика: Общество

Омские археологи обнаружили в царском кургане останки коров и лошадей

Текст: Светлана Сибина (Омск)
В Горьковском районе Омской области завершаются археологические исследования кургана Новопокровка-16, относящегося к раннему железному веку. Обширное захоронение диаметром 18 метров, обнесенное глубоким рвом, говорит о том, что здесь покоился весьма знатный человек. Возможно, это семейный склеп. И первые находки подтверждают эту версию.
Фото: Сергей Зюзин
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- Мы уже обнаружили останки двух человек, а также животных, которые могли быть принесены в жертву богам. Мы начинаем понимать архитектуру кургана. Берем пробы грунта, - сообщил "РГ" директор музея археологии и этнографии Омского государственного педагогического университета Максим Грачев. - Саргаты не оставили нам письменности. Но и эти находки дают простор для новых исследований. Благодаря современным изотопным методикам, анализу ДНК мы сможем определить возраст, пол, место рождения, рацион, причину и дату смерти человека, несмотря на то, что это произошло еще до нашей эры.

На краю могильника ученые нашли останки шести коров и лошадей. И это тоже говорит высшем сословии покоившегося здесь древнего человека.

К историческим курганам саргатов - "ровесников" скифов - ученые подбирались давно. В прошлом году раскопки остановила пандемия. Теперь их возобновили.

Историки обнаружили, что захоронение грабили как минимум дважды. Последний раз - более века назад. Но "черным копателям" были нужны не останки, а сокровища, которые укладывали в курганы вместе с умершими. Впрочем, не исключено, что и теперь археологам повезет, и они найдут нечто, достойное драгоценной музейной коллекции.

Еще одна задача археологов - воссоздать гробницу такой, какой она была три тысячелетия назад. Методики 3D-моделирования способны это сделать и показать современникам, как выглядел курган до нашей эры, с точностью до миллиметра.

- Самой большой удачей будет, если удастся обнаружить череп, который даст возможность "увидеть" реальный образ древнего человека, - говорит Максим Грачев. - Очень надеюсь, что нам повезет.

В Ленобласти впервые за 30 лет провели раскопки крупнейшего могильника
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