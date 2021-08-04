Омский хор представит масштабный мультимедиа-спектакль о Ермаке

Рекордная по творческому размаху концертная программа "Ермак. Легенда Сибири" приурочена к 440-летию сибирского похода казачьего атамана. Мультижанровая форма постановки (фильм-концерт-спектакль) - ноу-хау омичей. Осуществить проект помог президентский грант.

Казачий атаман Ермак Тимофеевич - одна из самых загадочных личностей в истории России. Его жизнь окутана множеством легенд. Омский хор покажет самое интересное. Здесь будет все, чтобы максимально погрузиться в культурно-исторический срез: и музыка, и хореография, и кинематограф, - обещают авторы проекта.

На подготовку спектакля "Ермак. Легенда Сибири" ушло пять лет. В постановке занято 90 профессиональных артистов, пошито 276 костюмов, изготовлено 330 театральных реквизитов. Музыкальное наполнение включает 28 народных и авторских аранжировок. Плюс десяток видеоэпизодов.

- Часть съемок проходила зимой в Сибирской тайге. Трескучий мороз, снег по пояс. Путь через дремучий лес в тяжелой казачьей амуниции. За считанные часы мы совершенно выбились из сил, - признался "РГ" исполнитель главной роли хоровой артист Антон Титенко. - Трудно представить, какие испытания, без техники и навигаторов, приходилось преодолевать казакам в период долгих исторических походов с лишениями и кровопролитными сражениями.

Героями спектакля будут два Ермака - молодой и зрелый. Казачья одежда, а также кольчуги выполнены с исторической точностью, но в облегченном варианте - из алюминия, и при этом весят 13 килограммов. Настоящие (металлические) вдвое тяжелее. По словам артистов, музейная амуниция настоящего атамана по размеру им не подошла. Ермак был более худощав и ниже ростом.

Подготовка сценария заставила авторов проекта перелопатить горы исторического материала.

- Как ни странно, углубиться в летописи нам помогла пандемия. Она затормозила концертную деятельность, но подарила драгоценное время, - поделилась с "РГ" директор хора Елена Ермакова. - Мы изучали литературу, картины Сурикова, народное творчество, консультировались со специалистами. Вдумчиво подошли к тонкостям создания самобытных костюмов, военной амуниции. Постарались показать все музыкальное многообразие казачьего фольклора. Сюжет пронизан песнями-раздумьями, былинами, забавами, духовными стихами, записанными в Алтайском, Красноярском краях, Томской и Омской областях.

По словам создателей, они также внимательно изучили все кино и театральные постановки о Ермаке. Переписали три сценария. И уверяют: то, чего удалось добиться, еще никто не видел.

Премьера мультижанрового спектакля "Ермак. Легенда Сибири" состоится в Концертном зале Омской филармонии 5, 8 августа. Постановку также покажут в местном телеэфире "12 канала".