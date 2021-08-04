Омский НПЗ оснастил клиники региона высокоточным цифровыми комплексами

Омский НПЗ реализовал проект по развитию системы экспресс-диагностики заболеваний кожи. В шесть профильных поликлиник региона переданы цифровые комплексы для проведения скрининговых исследований.

Оснащение кабинетов ранней диагностики в медучреждениях Омской области - часть проекта по развитию лечебно-диагностической базы городского здравоохранения, который предприятие реализует по программе социальных инвестиций "Родные города" компании "Газпром нефть".

- В рамках федеральной программы раннего онкологического скрининга утвержден новый порядок оказания профильной медицинской помощи. Он предусматривает создание кабинетов ранней диагностики заболеваний кожи, оснащенных инновационными дерматоскопами, - поясняет первый заместитель министра здравоохранения Омской области Елена Шипилова. - Благодаря поддержке Омского НПЗ мы полностью закроем потребность в специализированном оборудовании для профильных медицинских учреждений региона.

Это далеко не единственный проект предприятия, а поддержка системы здравоохранения - одно из ключевых направлений социальной работы предприятия. С 2013 года в медицинские учреждения региона уже переданы современные УЗ-системы, уникальный реабилитационный комплекс для кардиодиспансера, аппарат ИВЛ, установки диагностики и профилактики онкологических заболеваний. Высокотехнологичное хирургическое оборудование функционирует в операционном блоке детской клинической больницы. Вся техника отвечает современным медицинским стандартам.

- Омский НПЗ поддерживает реализацию государственных программ во многих сферах, определяющих качество жизни людей. Участвуя в федеральной программе по линии здравоохранения, мы вносим свой вклад не только в повышение доступности качественной медицинской помощи для омичей, но и в развитие современных скрининговых программ для полноценной профилактики, - отметил генеральный директор Омского НПЗ Олег Белявский.