Омский НПЗ оснастил клиники региона высокоточным цифровыми комплексами

Новости

В Болгарии переполнились лагеря для беженцев 17:43
Как переезд "Газпрома" скажется на бюджетах Москвы и Петербурга 17:42
Беларусь обвинила Евросоюз в скотском отношении к мигрантам 17:32
Грузчики волгоградского аэропорта осуждены за кражу багажа пассажиров 17:18
Путин проведет 5 августа совещание с правительством 17:15
Более 3000 вопросов пришло от вузов в техподдержку программы "Приоритет 2030" 17:14
На нотариуса завели дело из-за сделки с недвижимостью семьи актера Баталова 17:07
Путин поздравил синхронисток Ромашину и Колесниченко с победой на Олимпиаде 16:52
"Черные банкиры" обналичили в Москве полмиллиарда рублей 16:50
Мизулина: Лишение родительских прав станет крайней мерой по новому законопроекту 16:36
Карякин и Дуда свели вничью первую партию финала Кубка мира по шахматам 16:35
Томас Андерс рассказал, как его машина сгорела на Ибице 16:31
Суд заставил банк разблокировать карты уральца, продававшего биткоины 16:20
В Тюмени из частного музея вывезли две тысячи экспонатов на экспертизу 16:11
РФПИ: Процесс одобрения "Спутник V" в EMA идет в позитивном ключе 16:10
Видео: солист "Иванушек" поддержал МакSим исполнением песни "Мой рай" 16:07
Пересевшую на стадионе петербурженку полгода не будут пускать на матчи 16:03
В Петербурге водитель маршрутки отказался везти программиста с ДЦП 15:51
Музыкант Валерий Шаповалов заразился в больнице COVID и умер 15:42
Соцопрос: Более 66% россиян имеют высшее образование 15:35
Бассейны павильона "Ластоногие" в Московском зоопарке начали заполнять водой 15:35
"Майор Гром" стал самым популярным фильмом на Netflix 15:34
Индия вывела в море первый собственный авианосец 15:23
Как действовать вкладчикам рухнувшей пирамиды Finiko 15:18
В Минсельхозе сообщили, что цены на овощи в этом году будут стабильными 15:14
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Какие законы вступают в силу в августе 2021 года
Какие законы вступают в силу в августе 2021 года
Юрий Жданов: Жесткое оружейное законодательство снижает количество убийств
Юрий Жданов: Жесткое оружейное законодательство снижает количество убийств
На что в Раифском монастыре пожертвовал деньги первый президент Татарстана
На что в Раифском монастыре пожертвовал деньги первый президент Татарстана
04.08.2021 16:25
Рубрика: Власть

Омский НПЗ оснастил клиники региона высокоточным цифровыми комплексами

Текст: Светлана Сибина (Омск)
Омский НПЗ реализовал проект по развитию системы экспресс-диагностики заболеваний кожи. В шесть профильных поликлиник региона переданы цифровые комплексы для проведения скрининговых исследований.
Фото: Сергей Царев Фото: Сергей Царев
Фото: Сергей Царев

Оснащение кабинетов ранней диагностики в медучреждениях Омской области - часть проекта по развитию лечебно-диагностической базы городского здравоохранения, который предприятие реализует по программе социальных инвестиций "Родные города" компании "Газпром нефть".

Фото: Сергей Царев
Производство на Омском НПЗ будет контролировать цифровой двойник

- В рамках федеральной программы раннего онкологического скрининга утвержден новый порядок оказания профильной медицинской помощи. Он предусматривает создание кабинетов ранней диагностики заболеваний кожи, оснащенных инновационными дерматоскопами, - поясняет первый заместитель министра здравоохранения Омской области Елена Шипилова. - Благодаря поддержке Омского НПЗ мы полностью закроем потребность в специализированном оборудовании для профильных медицинских учреждений региона.

Это далеко не единственный проект предприятия, а поддержка системы здравоохранения - одно из ключевых направлений социальной работы предприятия. С 2013 года в медицинские учреждения региона уже переданы современные УЗ-системы, уникальный реабилитационный комплекс для кардиодиспансера, аппарат ИВЛ, установки диагностики и профилактики онкологических заболеваний. Высокотехнологичное хирургическое оборудование функционирует в операционном блоке детской клинической больницы. Вся техника отвечает современным медицинским стандартам.

- Омский НПЗ поддерживает реализацию государственных программ во многих сферах, определяющих качество жизни людей. Участвуя в федеральной программе по линии здравоохранения, мы вносим свой вклад не только в повышение доступности качественной медицинской помощи для омичей, но и в развитие современных скрининговых программ для полноценной профилактики, - отметил генеральный директор Омского НПЗ Олег Белявский.

В регионах Власть Работа власти Регионы Филиалы РГ Сибирь СФО Омская область Омская область

Главное сегодня

РФПИ: Процесс одобрения "Спутник V" в EMA идет в позитивном ключе
Суд не выпустил из СИЗО насмерть сбившую детей москвичку
Красильников и Стояновский вышли в полуфинал Олимпиады
Памфилова: Уже зарегистрировано более 4 тысяч кандидатов в Госдуму
Россияне смогут получить скидку в 25% на электромобили
Нарышкин: Целью исторической науки является поиск первопричин социальных явлений
Россия создаст гиперзвуковую ракету большой дальности для авиации