В Горном Алтае нашли тело погибшего инструктора по рафтингу

В Горном Алтае нашли тело утонувшего в Катуни инструктора по рафтингу. Как сообщили в соцсетях знакомые погибшего, тело на берегу реки случайно обнаружили туристы.

20 июля во время сплава рафт с девятью туристами и инструктором Марселем Сталбековым перевернулся на пороге Тельдекпень-2. Вслед за пострадавшим рафтом шел второй, который быстро пришел на помощь оказавшимся в воде.

Те, кому удалось спастись, видели спасательный жилет Марселя, но дальнейшие поиски его ничего не дали - река в этом месте быстрая.