В Красноярске проверят больницу, где делали операцию с помощью дрели

Министерство здравоохранения Красноярского края поручило руководству межрайонной клинической больницы скорой медицинской помощи проверить сообщения СМИ об использовании врачами непрофильного оборудования. Об этом рассказала пресс-служба минздрава.

Речь идет о том, что в больнице (КГБУЗ КМКБ СМП) медработники применили для трепанации черепа пациента хозяйственную дрель. Между тем вся помощь в медицинском учреждении должна оказываться "исключительно с применением изделий медицинского назначения", заявили в министерстве.

Ранее в средствах массовой информации и социальных сетях цитировалось высказывание нейрохирурга Игоря Гринева. Он обмолвился в эфире одного из телеканалов, что врачи из-за дефицита специальных инструментов покупают для трепанации дрель в хозяйственном магазине, пишет РИА Новости.

По результатам проверки больницы минздрав пообещал принять соответствующие решения.