В Красноярском крае погибли 20 миллионов пчел

Сотрудники Следственного комитета проводят в Боготольском районе проверку по факту гибели примерно 20 миллионов пчел. По предварительным данным, причиной массового вымирания насекомых стало нарушение правил борьбы с болезнями и вредителями растений. Об этом сообщает сегодня главк СК по Красноярскому краю и Хакасии.

Согласно имеющейся в распоряжении сыщиков информации, в районе погибли более двухсот пчелиных семей, каждая из них насчитывала в среднем по 100 тысяч существ.

Правоохранители устанавливают факторы, которые привели к экологической катастрофе. Участникам проверки предстоит дать оценку действиям сельхозпроизводителей. Речь может идти о несоблюдении регламентов использования химических веществ при обработке растений.