В Новосибирске проверят информацию о жестоком избиении ребенка

В Заельцовском районе Новосибирска местные жители заметили гуляющего ребенка со следами истязаний на теле. По материалам, собранным полицией, свои проверки по данному факту начали в Следственном комитете и прокуратуре.

Как сообщили "РГ" в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области, заявление о возможном применении насилия к ребенку поступило 3 августа. На место незамедлительно выехали инспекторы по делам несовершеннолетних, информация также была передана в окружной отдел опеки и попечительства.

По предварительной информации противоправные действия в отношении мальчика совершал сожитель его матери. К слову, она сама была внесена в списки неблагополучных родителей в отделе ПДН. Собранные полицией материалы были переданы в Следственное управление СКР по региону.

Там в свою очередь начали уголовно-процессуальную проверку. По данным ведомства, ребенок живет с 27-летней мамой и ее 35-летним сожителем. В семье также воспитывается 4-летний брат пострадавшего мальчика. Опрашивать его пришлось с участием педагога и психолога. Сейчас пострадавшего временно поместили в центр для реабилитации несовершеннолетних "Виктория".

Следователи выясняют все обстоятельства, приведшие к возможному избиению ребенка. Чтобы оценить степень тяжести причиненного вреда здоровью, назначена судебно-медицинская экспертиза. По данным областной прокуратуры, полученным от соседа мальчика, били его первым, что попадется под руку. Отмечается, что при такой силе ударов, оставивших заметные следы, мальчику запросто могли выбить глаз.

Прокуратура также инициировала проверку. Здесь намерены оценить исполнение органами системы профилактики законодательства о защите прав несовершеннолетних и об охране прав ребенка. При наличии оснований будут приняты серы прокурорского реагирования.