В Новосибирской области проверили инфекционный госпиталь горбольницы № 1

Территориальный орган Росздравнадзора по Новосибирской области и минздрав региона провели аудит инфекционного госпиталя городской больницы № 1. Проверка качества лечения пациентов с коронавирусной инфекцией организована после ряда негативных публикаций в СМИ.

Заместитель министра здравоохранения области Елена Аксенова отметила, что госпиталь работает как распределительный центр. Ротация пациентов происходит ежедневно, на врачей госпиталя возложена сложная задача по сортировке больных.

- Они "с колес", по скорой помощи, принимают пациентов с подозрением на коронавирус, проводят ПЦР-диагностику, решают - либо переводить в госпиталь второго типа, либо оставить на лечение здесь. Да, были дни, когда поступало больных больше обычного. Мы несколько раз меняли маршрутизацию в связи с перепрофилированием новых корпусов и больниц. Чтобы сбалансировать ситуацию, разгрузить госпиталь, - рассказала Елена Аксенова.

Руководитель областного органа Росздравнадзора Елена Хрусталева и замминистра здравоохранения посетили третий корпус горбольницы № 1. Первое, что отметила комиссия во время обхода - люди в коридоре не лежат, свободные койки есть и в обычных палатах, и в реанимации.

В горбольнице с учетом изоляторов других отделений развернуто 395 инфекционных коек. Сюда госпитализировано 328 пациентов, из них коронавирус подтвержден у 252. Заместитель главврача больницы и руководитель инфекционного госпиталя Ольга Пархоменко сообщила, что в эту волну инфекционный госпиталь в третьем корпусе открыт с 17 июня. Медперсонал имеет колоссальный опыт работы с пациентами с COVID-19. В госпитале есть хороший рентген-аппарат, 183 кислородные розетки. Для сравнения, в самом начале, в первую волну, было только 27 кислородных точек. Дополнительно работают кислородные концентраторы.

При этом, в других корпусах городской клинической больницы продолжается прием больных по своим основным профилям - с хирургической, онкологической патологиями. Без перерывов работают родильный дом и региональный сосудистый центр.

Комиссия, проверив наличие лекарственных препаратов, установила, что все необходимые медикаменты в больнице есть. Особое внимание уделено обеспечению кислородной поддержкой.

Елена Хрусталева рассказала, что в Росздравнадзор поступают вопросы по обеспечению пациентов кислородом.

- Медицинский кислород - лекарственный препарат. Назначить его, определить показания к применению может только лечащий врач. Потому что, если в атмосферном воздухе, которым мы дышим, содержится 21 процент кислорода, то в медицинском кислороде - 99 процентов этого газа, и это мощный окислитель. Если применять бесконтрольно медицинский кислород, он может дать много негативных реакций: отек легких, усиление ишемии миокарда, отравление. Это достаточно опасный вид лечения, который должен контролировать врач, - прокомментировала Елена Хрусталева.

Что касается обращений, в которых пациенты жалуются на недостаток кислорода, то, как подчеркнули в Росздравнадзоре, объем кислородной поддержки определяет не пациент. Необходимость, потребность и схемы лечения кислородом, которые подходят пациенту, определяет только врач. Он должен обращать внимание не только на гипоксию, но и на объективные параметры - насыщение крови кислородом, кислотно-щелочное состояние крови, электролитный состав.

- На основе полученных параметров идет назначение и дозирование этого лекарственного препарата. Это не тот препарат, который безопасен и может всем подряд назначаться. Есть к нему показания, есть противопоказания, есть осложнения от применения, - подчеркнула глава областного Росздравнадзора.

Участники обхода отметили, что пациенты благодарят медицинский персонал за лечение и уход. Претензий к качеству оказания медицинской помощи нет.