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04.08.2021 09:15
Рубрика: Власть

В Новосибирской области проверили инфекционный госпиталь горбольницы № 1

Текст: Наталья Решетникова (Новосибирск)
Территориальный орган Росздравнадзора по Новосибирской области и минздрав региона провели аудит инфекционного госпиталя городской больницы № 1. Проверка качества лечения пациентов с коронавирусной инфекцией организована после ряда негативных публикаций в СМИ.
Фото: Пресс-служба Правительства Новосибирской области Фото: Пресс-служба Правительства Новосибирской области
Фото: Пресс-служба Правительства Новосибирской области

Заместитель министра здравоохранения области Елена Аксенова отметила, что госпиталь работает как распределительный центр. Ротация пациентов происходит ежедневно, на врачей госпиталя возложена сложная задача по сортировке больных.

Фото: Пресс-служба Правительства Новосибирской области
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- Они "с колес", по скорой помощи, принимают пациентов с подозрением на коронавирус, проводят ПЦР-диагностику, решают - либо переводить в госпиталь второго типа, либо оставить на лечение здесь. Да, были дни, когда поступало больных больше обычного. Мы несколько раз меняли маршрутизацию в связи с перепрофилированием новых корпусов и больниц. Чтобы сбалансировать ситуацию, разгрузить госпиталь, - рассказала Елена Аксенова.

Руководитель областного органа Росздравнадзора Елена Хрусталева и замминистра здравоохранения посетили третий корпус горбольницы № 1. Первое, что отметила комиссия во время обхода - люди в коридоре не лежат, свободные койки есть и в обычных палатах, и в реанимации.

В горбольнице с учетом изоляторов других отделений развернуто 395 инфекционных коек. Сюда госпитализировано 328 пациентов, из них коронавирус подтвержден у 252. Заместитель главврача больницы и руководитель инфекционного госпиталя Ольга Пархоменко сообщила, что в эту волну инфекционный госпиталь в третьем корпусе открыт с 17 июня. Медперсонал имеет колоссальный опыт работы с пациентами с COVID-19. В госпитале есть хороший рентген-аппарат, 183 кислородные розетки. Для сравнения, в самом начале, в первую волну, было только 27 кислородных точек. Дополнительно работают кислородные концентраторы.

При этом, в других корпусах городской клинической больницы продолжается прием больных по своим основным профилям - с хирургической, онкологической патологиями. Без перерывов работают родильный дом и региональный сосудистый центр.

Комиссия, проверив наличие лекарственных препаратов, установила, что все необходимые медикаменты в больнице есть. Особое внимание уделено обеспечению кислородной поддержкой.

Елена Хрусталева рассказала, что в Росздравнадзор поступают вопросы по обеспечению пациентов кислородом.

- Медицинский кислород - лекарственный препарат. Назначить его, определить показания к применению может только лечащий врач. Потому что, если в атмосферном воздухе, которым мы дышим, содержится 21 процент кислорода, то в медицинском кислороде - 99 процентов этого газа, и это мощный окислитель. Если применять бесконтрольно медицинский кислород, он может дать много негативных реакций: отек легких, усиление ишемии миокарда, отравление. Это достаточно опасный вид лечения, который должен контролировать врач, - прокомментировала Елена Хрусталева.

Фото: Татьяна Кравченко/РГ
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Что касается обращений, в которых пациенты жалуются на недостаток кислорода, то, как подчеркнули в Росздравнадзоре, объем кислородной поддержки определяет не пациент. Необходимость, потребность и схемы лечения кислородом, которые подходят пациенту, определяет только врач. Он должен обращать внимание не только на гипоксию, но и на объективные параметры - насыщение крови кислородом, кислотно-щелочное состояние крови, электролитный состав.

- На основе полученных параметров идет назначение и дозирование этого лекарственного препарата. Это не тот препарат, который безопасен и может всем подряд назначаться. Есть к нему показания, есть противопоказания, есть осложнения от применения, - подчеркнула глава областного Росздравнадзора.

Участники обхода отметили, что пациенты благодарят медицинский персонал за лечение и уход. Претензий к качеству оказания медицинской помощи нет.

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