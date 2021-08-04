Житель Новокузнецка доказал необходимость формата "библиотека у дома"

33-летний новокузнечанин Павел Рогалев заведует библиотекой под названием "Слово". Бывший вагоностроитель, сменивший профессию по состоянию здоровья, не только нашел себя в совершенно другой сфере, но доказал, что библиотека в формате "у дома" людям очень нужна.

Вторую группу инвалидности он получил уже в 22 года. Непреходящая боль в спине, бесконечные больничные, операция на позвоночнике. С вагоностроительного завода, развернутого в ту пору на площадке Кузнецкого металлургического комбината, пришлось уволиться. Жена Олеся ждала ребенка, а у главы семьи пенсия по инвалидности мизерная, и на работу никуда не берут. По совету приятеля Павел поступил в колледж, где выучился на программиста. Устроился преподавателем в библиотеку имени Н. В. Гоголя. Вскоре стал ведущим, потом главным библиотекарем, а пять лет назад возглавил "Слово".

Сегодня в библиотеку, расположенную на первом этаже обычной пятиэтажки, частенько заходят ребятишки, живущие в этом же доме. Родители спокойны: детвора не слоняется по улице. Среди книжных полок, у светильника с желтым абажуром (для атмосферы) они чувствуют себя как дома. В промежутках между настольными и компьютерными играми работники библиотеки презентуют юным посетителям книжные новинки. Ну чем не детский клуб по месту жительства?

- Мысль, конечно, хорошая. Больше того, уже даже такое поручение есть. И мы могли бы его выполнить, будь у нас в штате не два, а четыре человека. Одни бы играли с детьми на улице, а другие продолжали работать, - рассуждает Павел Рогалев. - Сейчас библиотекам делегируют много разных функций. Мы вот тоже осваиваем соцсети, участвуем в разных городских мероприятиях. Я не вижу в этом ничего плохого, просто новые направления нужно осваивать постепенно, исходя из имеющихся возможностей.

Кстати, "Слово" регулярно ведет в соцсетях видеорубрику "Книга недели". Своих любимых авторов и произведения представляют неформальные читатели-добровольцы из двух студенческих отрядов. Недавно смонтировали и выложили в Сеть интересный ролик с Федором Беловым - о произведениях Даниила Хармса и Михаила Веллера. А до этого Федор нескучно рассказал о книжке Хантера Дэвиса "The Beatles".

- За пять лет работы встречались разные читатели. В среднем у нас их бывает от двадцати до восьмидесяти в день, а записано больше пятисот. Иной раз приходит человек: "Дайте мне, пожалуйста, книгу... не помню названия... в красной обложке". Задаем наводящие вопросы, выясняем, что за тема, какой жанр, - продолжает Павел. - Сейчас многие люди - визуалы, плохо воспринимают информацию на слух. А библиотекарь должен уметь разговаривать, понимать и внимать каждому. Для каждого обязательно найдется его книга. Нужно только помочь ее найти. В разгар пандемии, бывало, приходило и по два человека в день, но зато брали сразу по десятку книг, чтобы скрасить пребывание на удаленке. У нас в фонде тридцать тысяч изданий. Новых поступлений, правда, мало - средства ограничены. Но, бывает, что читатели в этом плане выручают. Например, на днях подарили нам "Тень тевтонов" Алексея Иванова, свежее издание. Ценный подарок: на библиотечную систему города - всего два экземпляра.

Нередко Павла спрашивают: что же такое библиотека сегодня, в век электронных гаджетов? Он отвечает: прежде всего - бесплатное образование. Ведь книга - не "Википедия", статьи которой может дописать и переписать любой желающий. Это к вопросу о достоверности источников информации. И еще, оказывается, современникам нужно, чтобы источники информации были в том числе и бумажными. Отключится свет, интернет, а книга останется. Недавно справедливость этих слов подтвердила жизнь: больше месяца "домашняя" библиотека работала без электроэнергии. Как выяснилось, муниципалитет задолжал энергетикам.

- Части пользователей мы, конечно, за это время лишились. Но вот читателей у нас точно меньше не стало, - улыбается Павел. - Благо на дворе лето, долгий световой день. А в пасмурную погоду книги помогали выбирать с фонариком, невольно вспоминая, как в прошлые века читали при свечах.

Между тем

Кемеровский филиал "РГ" подарил библиотеке "Слово" несколько книг из серии "Жизнь замечательных людей", а также с помощью партнеров газеты оформил для библиотеки годовую подписку на "РГ-Неделю".