Жительница Красноярска умерла от отравления алкоголем

Полиция начала проверку обстоятельств отравления двух жительниц Красноярска. Одна из них скончалась в медучреждении. После этого симптомы появились у ее матери. Обе женщины почувствовали себя плохо после выпитого ими алкоголя из пластиковой тары, сообщает главк МВД по региону.

В полицию о случившемся сообщили сотрудники больницы, в которую была доставлена 54-летняя жительница микрорайона Солнечный. Известно, что 1 августа она вместе с дочерью употребляла алкогольный напиток из пластиковой емкости, купленный в не установленном пока месте. 24-летняя дочь почувствовала себя плохо на следующий день после застолья. Скорая помощь отвезла девушку в больницу. Спасти пациентку врачам не удалось. Через день симптомы отравления появились у матери.

Полиция изъяла емкость с остатками алкоголя. Жидкость отдали на физико-химическую экспертизу. Правоохранители пытаются выяснить, где и у кого женщины приобрели спиртное.