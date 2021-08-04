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04.08.2021 13:54
Рубрика: Происшествия

Экс-чиновник МВД Дагестана задержан по делу о хищении 25 млн рублей

Текст: Алена Ларина

Бывший начальник центра хозяйственного и сервисного обеспечения МВД Дагестана и житель республики - индивидуальный предприниматель подозреваются в хищении у государства почти 25 миллионов рублей. Об этом "РГ" сообщили в региональном управлении СК России.

Фото: 41.МВД.РФ
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По информации правоохранительных органов, с 2015 по 2018 годы с ИП были заключены госконтракты на оказание услуг по организации питания в изоляторах временного содержания республики на общую сумму более 30 миллионов рублей. Но исполнялись они, в основном, лишь на бумаге, а деньги по контрактам - около 25 миллионов рублей экс-полицейский и предприниматель присвоили.

Уголовное дело расследуется по статье о мошенничестве в особо крупном размере организованной группой. Его фигуранты задержаны, решается вопрос об избрании им меры пресечения в виде ареста.

Сотрудники следственных органов устанавливают других должностных лиц органов внутренних дел, причастных к мошенничеству.

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