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04.08.2021 08:30
Рубрика: Общество

Фуд-блогер из Владикавказа стал популярным благодаря благотворительности

Фуд-блогер бесплатно угощает нуждающихся блюдами национальной кухни
Текст: Юрий Гень
Российская газета - Неделя № 175(8526)
Житель Владикавказа Аслан Габуев за несколько месяцев стал одним из самых популярных блогеров в республике.
Рядом с Асланом Габуевым (слева) голодным не останешься. Фото: Владимир Аносов Рядом с Асланом Габуевым (слева) голодным не останешься. Фото: Владимир Аносов
Рядом с Асланом Габуевым (слева) голодным не останешься. Фото: Владимир Аносов

Не только потому, что его блог "вкусный" - он про еду, но в основном потому, что этот проект - благотворительный.

Фото: Александр Корольков
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Приготовленными в горах традиционными национальными блюдами он угощает людей, попавших в тяжелую жизненную ситуацию, малообеспеченные семьи и детей-сирот.

На одной из таких акций побывали корреспонденты "РГ". Сегодня Аслан решил приготовить лывжу - традиционную осетинскую похлебку - и угостить ею воспитанников городской школы-интерната.

- Хотя мой блог очень позитивный, он начался с трагического события, - вспоминает Габуев. - В прошлом году умер отец, и после этого я очень долго думал, что хорошего могу сделать для окружающих. Вот так на меня повлияла смерть близкого человека.

А через какое-то время приснился сон: я приготовил вкусное блюдо и угостил незнакомых людей. Меня эта простая мысль так поразила, что сразу проснулся. Потом целый день размышлял - и решил открыть блог, готовить и угощать.

Лывжа готовилась долго, и поэтому появилось много времени на разговоры.

Аслан рассказал, что по образованию он хирург и семь лет проработал в больнице, но затем ушел работать представителем фармацевтической компании.

А свой блог начал вести всего восемь месяцев назад. Первая акция была в помощь многодетной семье. Для нее он приготовил шашлык с курдючным салом.

- На сегодняшнюю порцию лывжи ушло больше 20 килограммов продуктов, - говорит мастер. - Накормить-то надо всех: вон сколько людей! Я не богатый человек, обычный. И на каждый такой выезд с приготовлением блюд у меня уходит от восьми до 12 тысяч рублей.

Для меня это много, все ведь берется из семейного бюджета. Но верю, что делаю правильное дело.

Особое мнение

Из блога - в фонд

Несмотря на то что проект Аслана Габуева благотворительный, блогера иногда упрекают в том, что он якобы делает деньги на рекламе и "работает на публику" - мол, все действия снимаются на видео и выкладываются в соцсети. Где же скромность?

- Да, иногда приходится и такое слышать, - объясняет Аслан. - Но я не отвечаю на нападки: подписчики блога сами морально "стирают в порошок" тех, кто это пишет. Подавляющее большинство оценивает мои действия положительно. Я ведь за свои деньги все организую, ничего ни у кого не прошу. А что касается рекламы - да, такие предложения действительно поступают, но я отказываюсь. Если когда-то в будущем и соглашусь, то проект все равно останется благотворительным: все заработанное буду тратить на помощь детям-сиротам или малоимущим. Есть даже план организовать благотворительный фонд, но пока об этом говорить рано.

Был случай

Плов спас дальнобойщиков

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Весной в Осетии на Военно-грузинской дороге образовалась автомобильная пробка из сотен грузовых машин. Из-за погодных условий движение оказалось приостановлено на несколько недель, и водители фур оказались в плену: бросить машины они не могли, вернуться обратно - тоже, поскольку были обязаны доставить груз. Никаких запасов воды и еды они с собой не брали. Иногда скидывались и отправляли посыльного за пять-шесть километров в ближайшее село, чтобы купить провизию. Так и перебивались.

Аслан Габуев решил помочь дальнобойщикам и приготовил почти 80 килограммов таджикского плова с говядиной, испек более десятка осетинских пирогов. 50 порций плова, к каждой из которых прилагался кусок осетинского пирога, доставили водителям грузовиков и раздали бесплатно. Дальнобойщики были в восторге.

Кстати

Лывжа - наваристый густой суп из картофеля и кусков телятины, с приятным привкусом тимьяна (здесь его называют деджин), щедро добавленного в блюдо.

В регионах Общество Соцсфера Помощь пострадавшим Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ СКФО Северная Осетия Владикавказ

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