На Ставрополье жителей дома эвакуировали после взрыва на первом этаже

В городе Благодарном Ставропольского края около 17 часов взрывом выбило окна балкона и комнат в квартире на первом этаже пятиэтажки. В результате, по предварительным данным, никто не пострадал. Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС региона, 17 человек из дома эвакуировали, пока проверяется причина инцидента.

- Установлено, что на первом этаже пятиэтажного жилого дома повреждены три оконных проема и одна межкомнатная дверь в квартире. Эвакуировано 17 человек, в том числе трое детей, - говорится в сообщении чрезвычайного ведомства.

На месте работают спасатели МЧС России и сотрудники Следственного комитета. По предварительным данным, сам дом не пострадал. Причины происшествия сейчас устанавливаются.