Трое подростков утонули в канале на Ставрополье

В одном из каналов города Невинномысска в Ставропольском крае утонули трое несовершеннолетних. Они пытались переплыть канал на надувной лодке, которую позже нашли перевернутой уже без детей. В пресс-службе регионального следственного управления СКР сообщили, что по факту гибели подростков возбуждено уголовное дело.

Следователи сейчас вместе со спасателями сейчас ищут тела погибших.

- На месте происшествия работает следственно-оперативная группа под руководством руководителя следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Ставропольскому краю Игоря Иванова и его заместителя Олега Сидорова. Следователи СКР принимают комплекс исчерпывающих мер по установлению всех обстоятельств произошедшего.

О поисках детей в своем аккаунте в Instagram написал также губернатор Ставрополья Владимир Владимиров.

- Сейчас на месте проводится спасательная операция, ведется поиск. Все это очень тревожно. Мы точно установим все обстоятельства, - написал глава региона.

Уголовное дело возбуждено по статье 109 УК РФ "Причинение смерти по неосторожности". Также свою проверку проводит прокуратура края.