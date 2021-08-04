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04.08.2021 20:37
Рубрика: Происшествия

Трое подростков утонули в канале на Ставрополье

Текст: Михаил Сухарев (Ставропольский край)

В одном из каналов города Невинномысска в Ставропольском крае утонули трое несовершеннолетних. Они пытались переплыть канал на надувной лодке, которую позже нашли перевернутой уже без детей. В пресс-службе регионального следственного управления СКР сообщили, что по факту гибели подростков возбуждено уголовное дело.

Фото: Управление МЧС России по Иркутской области
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Следователи сейчас вместе со спасателями сейчас ищут тела погибших.

- На месте происшествия работает следственно-оперативная группа под руководством руководителя следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Ставропольскому краю Игоря Иванова и его заместителя Олега Сидорова. Следователи СКР принимают комплекс исчерпывающих мер по установлению всех обстоятельств произошедшего.

О поисках детей в своем аккаунте в Instagram написал также губернатор Ставрополья Владимир Владимиров.

- Сейчас на месте проводится спасательная операция, ведется поиск. Все это очень тревожно. Мы точно установим все обстоятельства, - написал глава региона.

Уголовное дело возбуждено по статье 109 УК РФ "Причинение смерти по неосторожности". Также свою проверку проводит прокуратура края.

В регионах Происшествия ЧП Несчастные случаи Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ СКФО Ставропольский край

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