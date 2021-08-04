Белорусский "АМКОДОР" будет выпускать сельхозтехнику в Ленинградской области

Белорусский "АМКОДОР" намерен выпускать сельхозтехнику в Ленинградской области, сообщили в пресс-службе предприятия. Председатель Совета директоров холдинга "АМКОДОР" Александр Шакутин посетил Ленинградскую область и провел встречу с губернатором Александром Дрозденко.

В ходе переговоров обсуждалось создание в Гатчинском районе производства сельскохозяйственных машин "АМКОДОР" и открытие торгово-сервисного центра. После реализации проекта завод станет третьим предприятием холдинга в России.

"Наше сотрудничество с Беларусью - это всегда хороший опыт. Данного производителя выделяет высокая конкурентная способность на мировом рынке, оптимальное сочетание цены и качества продукции. Со своей стороны регион окажет содействие в обеспечении будущего производства необходимой инфраструктурой", - подчеркнул Александр Дрозденко.