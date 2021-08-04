Будет ли востребован спасенный от сноса в Петербурге дом-холодильник

Петербургские градозащитники добились остановки сноса здания товарищества "Унион" на улице Шкапина. В городе оно известно как дом-холодильник, строение находится на месте климатической аномалии, где всегда холоднее на несколько градусов. На этой территории собирались возвести жилой квартал.

Откуда на улице Шкапина взялась климатическая аномалия, доподлинно неизвестно. Самая распространенная версия - из-за плывуна. Даже в жаркую погоду здесь было прохладнее на три-пять градусов, а когда в начале ХХ века на участке с аномалией вырыли яму, выяснилось, что на глубине одного метра температура составляет ноль градусов.

В 1909 году здесь появилось здание-холодильник, огромный склад для хранения скоропортящихся продуктов. В советские годы здесь разместился хладокомбинат N 4. К тому времени, конечно, одной только природной аномалией охлаждение не ограничивалось, в помещениях использовалось мощное морозильное оборудование, но благодаря природной особенности потреблялось меньше энергии, чем могло бы.

В последние годы здание заселили арендаторы, они использовали помещения под склады. А три недели назад стало известно: территория отдана под застройку. Работу бульдозеров остановили градозащитники, они успели доказать, что здание имеет признаки выявленного объекта культурного наследия и сносить его без всесторонней экспертизы нельзя. На помощь защитникам архитектуры даже пришлось вызывать судебных приставов.

В петербургском отделении Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры говорят, что на площадке все время дежурят волонтеры, градозащитники опасаются возвращения тяжелой техники.

Здание-холодильник, огромный склад для хранения скоропортящихся продуктов, построено в 1909 году

Тем более что еще одно уникальное здание-холодильник - на Полюстровском проспекте - спасти не удалось, его снесли весной, и тоже для того, чтобы построить на этом месте жилье.

Суд по существу назначен на сентябрь. Градозащитники морально готовятся к проведению новой историко-культурной экспертизы. Если она подтвердит статус памятника здания-холодильника, то его уже нельзя будет сносить, только ремонтировать. И здесь возникает вопрос: а что же будет дальше?

Холодильник на Шкапина - не первое здание промышленной архитектуры, которое удалось отстоять. Но, увы, отстоять - не значит спасти. В Петербурге достаточно примеров, когда уникальные здания с подтвержденным статусом стоят бесхозными и разрушаются от времени.

Так происходит, например, с комплексом мясокомбината "Самсон" недалеко от станции метро "Звездная". Когда-то это было крупнейшее пищевое предприятие Ленинграда. Сейчас корпуса комбината будто в осаде - вокруг стоят современные жилые комплексы. Сам комплекс зданий предприятия признан памятником эпохи конструктивизма, а значит, снести его нельзя.

Но инвесторы в очередь не выстраиваются: уж в очень плачевном состоянии находится бывший мясокомбинат. На фоне разрушившихся кирпичных стен и выбитых стекол новоселы паркуют машины и периодически пишут на форумах, что они от такого соседства не в восторге.

В аварийном состоянии находится и водонапорная башня бывшего завода "Вулкан" на углу Ждановской и Новоладожской улиц . В нескольких метрах от здания вырос жилой комплекс, он практически полностью скрывает башню от стороннего взгляда. Это выявленный объект регионального значения. И тоже без инвестора. Ждет ли холодильник на Шкапина такая же участь?

Урбанист Александр Треугольников считает, что приспособить это здание под современное использование возможно, если оборудовать внутри склады и установить современное холодильное оборудование. Опасения жильцов окрестных кварталов, что здание станет очередной "заброшкой", эксперт называет надуманными.

- Я часто бываю в том районе и не считаю его страшным. В любом случае после ремонта и приспособления таких заброшенных памятников эти места становятся точками притяжения. Например, "Планетарий N1" в бывшем газгольдере. Или лофты "Этажи" и "Ткачи". Таких примеров много. Суть в том, что если кому-то и страшно вечером ходить мимо заброшенного памятника, это не значит, что его надо обязательно снести. Ему надо просто дать новую функцию. Тогда все будут рады - и жители, и город, и бизнес, - говорит Треугольников. .