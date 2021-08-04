Будет ли востребован спасенный от сноса в Петербурге дом-холодильник

Откуда на улице Шкапина взялась климатическая аномалия, доподлинно неизвестно. Самая распространенная версия - из-за плывуна. Даже в жаркую погоду здесь было прохладнее на три-пять градусов, а когда в начале ХХ века на участке с аномалией вырыли яму, выяснилось, что на глубине одного метра температура составляет ноль градусов.
В 1909 году здесь появилось здание-холодильник, огромный склад для хранения скоропортящихся продуктов. В советские годы здесь разместился хладокомбинат N 4. К тому времени, конечно, одной только природной аномалией охлаждение не ограничивалось, в помещениях использовалось мощное морозильное оборудование, но благодаря природной особенности потреблялось меньше энергии, чем могло бы.
В последние годы здание заселили арендаторы, они использовали помещения под склады. А три недели назад стало известно: территория отдана под застройку. Работу бульдозеров остановили градозащитники, они успели доказать, что здание имеет признаки выявленного объекта культурного наследия и сносить его без всесторонней экспертизы нельзя. На помощь защитникам архитектуры даже пришлось вызывать судебных приставов.
В петербургском отделении Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры говорят, что на площадке все время дежурят волонтеры, градозащитники опасаются возвращения тяжелой техники.
Тем более что еще одно уникальное здание-холодильник - на Полюстровском проспекте - спасти не удалось, его снесли весной, и тоже для того, чтобы построить на этом месте жилье.
Суд по существу назначен на сентябрь. Градозащитники морально готовятся к проведению новой историко-культурной экспертизы. Если она подтвердит статус памятника здания-холодильника, то его уже нельзя будет сносить, только ремонтировать. И здесь возникает вопрос: а что же будет дальше?
Холодильник на Шкапина - не первое здание промышленной архитектуры, которое удалось отстоять. Но, увы, отстоять - не значит спасти. В Петербурге достаточно примеров, когда уникальные здания с подтвержденным статусом стоят бесхозными и разрушаются от времени.
Так происходит, например, с комплексом мясокомбината "Самсон" недалеко от станции метро "Звездная". Когда-то это было крупнейшее пищевое предприятие Ленинграда. Сейчас корпуса комбината будто в осаде - вокруг стоят современные жилые комплексы. Сам комплекс зданий предприятия признан памятником эпохи конструктивизма, а значит, снести его нельзя.
Но инвесторы в очередь не выстраиваются: уж в очень плачевном состоянии находится бывший мясокомбинат. На фоне разрушившихся кирпичных стен и выбитых стекол новоселы паркуют машины и периодически пишут на форумах, что они от такого соседства не в восторге.
В аварийном состоянии находится и водонапорная башня бывшего завода "Вулкан" на углу Ждановской и Новоладожской улиц . В нескольких метрах от здания вырос жилой комплекс, он практически полностью скрывает башню от стороннего взгляда. Это выявленный объект регионального значения. И тоже без инвестора. Ждет ли холодильник на Шкапина такая же участь?
Урбанист Александр Треугольников считает, что приспособить это здание под современное использование возможно, если оборудовать внутри склады и установить современное холодильное оборудование. Опасения жильцов окрестных кварталов, что здание станет очередной "заброшкой", эксперт называет надуманными.
- Я часто бываю в том районе и не считаю его страшным. В любом случае после ремонта и приспособления таких заброшенных памятников эти места становятся точками притяжения. Например, "Планетарий N1" в бывшем газгольдере. Или лофты "Этажи" и "Ткачи". Таких примеров много. Суть в том, что если кому-то и страшно вечером ходить мимо заброшенного памятника, это не значит, что его надо обязательно снести. Ему надо просто дать новую функцию. Тогда все будут рады - и жители, и город, и бизнес, - говорит Треугольников. .