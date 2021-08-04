Гидроциклам запретят движение по историческому центру Петербурга

Водные мотоциклы решили изгнать из исторической части акватории Невы. Речь идет об участке, ограниченном Литейным, Сампсониевским, Тучковым и Благовещенским мостами. Проект постановления правительства Петербурга, который запрещает гидроциклам появляться в этих местах, сейчас проходит антикоррупционную экспертизу. Главная причина запрета - частые нарушения правил безопасности.

По данным городского комтранса, в Северной столице зарегистрировано свыше 410 гидроциклов, в том числе около 200 - с мощностью двигателя более 100 лошадиных сил. Типичная картинка: невский простор, неспешные прогулочные суда с туристами - и вдруг в эту идиллию с ревом и брызгами врывается подпрыгивающий на волнах аквабайк, который движется только по ему ведомой траектории.

В интернете - десятки предложений по прокату гидроциклов: в среднем от четырех тысяч рублей за 45 минут или час, от 2,5 тысячи рублей - за полчаса. "Вы сами прокладываете себе маршрут, и ни от кого не зависите", - гласит реклама. Прокатчики также подчеркивают, что предлагают не просто технику, а адреналин чистой воды. И все это доступно даже новичку, который после десятиминутного инструктажа выходит на аквабайке в оживленную акваторию.

Между тем происшествия с гидроциклами случаются каждый сезон. В 2020 году сотрудники транспортной полиции зафиксировали на реках Петербурга и Ленинградской области 500 нарушений. В 196 случаях водители были на гидроциклах. Чаще всего они не имели права управления маломерным судном, за что предусмотрен штраф в размере до пяти тысяч рублей. Участились случаи получения травм по вине "бесправных" гидроциклистов. Так, на Малой Невке молодой человек не справился с управлением взятого напрокат аквабайка и выпал с него вместе с 20-летней спутницей. Девушка получила травму головы.

В июне этого года петербурженка 1989 года рождения неслась на водном мотоцикле в сторону Финского залива, упала с него и получила серьезную травму. Ее доставили в больницу в тяжелом состоянии. Через несколько дней гидроцикл в заливе врезался в "Метеор" с пассажирами на борту. К счастью, в этом водном ДТП пострадало только транспортное средство.

Гидроциклы подчиняются правилам пользования водными объектами для плавания на маломерных судах, действующим с 2007 года. В частности, движение водных мотоциклов запрещено по Крюкову каналу и каналу Грибоедова, Мойке, Фонтанке, Зимней канавке и другим участкам. Как и прочим маломерным судам, аквабайкам нельзя затруднять движение другого водного транспорта, маневрировать рядом с ним, двигаться под разведенными пролетами мостов и так далее.

Законопослушные гидроциклисты также заинтересованы в наведении порядка на воде

Новое постановление Смольного добавит в правила пункт о запрете плавания на водных мотоциклах на довольно большом участке Невы. Его экспертиза завершится 9 августа.

В соцсетях активнее всего на это отреагировали не сами аквабайкеры, а пешеходы, которых они часто обливали водой. Но у гидроциклов нашлись и защитники: по их мнению, нарушают далеко не все и проблему лучше решать не запретами, а установлением четких правил. Многие проводят параллель между водными мотоциклами и электросамокатами. И в том, и в другом случае велика роль сервисов проката. Именно плотная работа с каршерингом помогла городу уменьшить травматизм на дорогах из-за самокатов. Но и для них пришлось установить запретные зоны - по-видимому, в таких случаях без этого не обойтись.

Между тем

В региональной ассоциации поддержки и развития водного транспорта отмечают, что законопослушные гидроциклисты также заинтересованы в наведении порядка на воде. Им тоже мешают нарушители и хулиганы. Кроме того, аквабайкеры сетуют, что не получают альтернативы закрытым рекам и каналам, а также платят очень высокий транспортный налог - до 100 тысяч рублей для мощных машин.

В этом году Смольный и Государственная инспекция по маломерным судам инициировали снижение транспортного налога на гидроциклы. По мнению авторов поправок, его высокая ставка вынуждает владельцев гидроциклов снимать их с учета в первый же месяц или в течение года. Дольше на учете остаются лишь 27 процентов аквабайков. Водители незарегистрированных водных скутеров нарушают правила чаще других, а их невозможно даже вычислить - нет бортовых номеров.

Предполагается, что снижение транспортного налога увеличит число зарегистрированных гидроциклов и повысит безопасность на реках города.