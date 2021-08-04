Команда Минобороны России покорила пик Седова на Новой Земле

Команда военнослужащих Северного флота, 12-го Главного управления Минобороны России и сотрудников "Росатома" совершила первое в новейшей истории высокоширотное восхождение на пик Седова. Восхождение проходило в рамках историко-культурного проекта "Главный фасад России. История, события, люди" при поддержке Русского географического общества.

Пик Седова - господствующая вершина пролива Маточкин Шар. Он разделяет Южный и Северный острова Новой Земли. Как сообщает пресс-служба Северного флота, восхождение состоялось 2 августа. Продолжалось семь часов. В память о нем на вершине, а ее высота 1114 метра, заложили капсулы с посланиями потомкам и установили памятную доску.

Руководили сборной командой помощник командующего Северным флотом по физической подготовке полковник Павел Кошкарев и главный эксперт по физической подготовке 12-го Главного управления Минобороны России Геннадий Моргаль. В команде было 22 человека. К вершине ее вел старший офицер физической подготовки Северного флота инструктор по горной подготовке капитан Эдуард Сарангов, опытный альпинист.

10-километровое восхождение соответствует категории сложности 2Б. Команда преодолевала различные препятствия, каменные россыпи, скальные выступы. Военные шли со штатным альпинистским снаряжением тремя группами в связке.