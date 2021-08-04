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04.08.2021 14:10
Рубрика: Власть

Празднование столетия Коми перенесли на 2022 год из-за COVID-19

Текст: Светлана Песоцкая (Республика Коми)

Все массовые мероприятия, запланированные к 100-летнему юбилею Республики Коми, будут перенесены на 2022 год в связи с неблагоприятной ситуацией с распространением COVID-19.

В крупнейших городах Коми закрывают фудкорты и ярмарки из-за COVID-19

Об этом сообщил глава региона Владимир Уйба в своем видеообращении к жителям. По его словам, такое решение было принято на заседании республиканского оперативного штаба по противодействию распространению новой коронавирусной инфекции.

- Действующий указ главы республики о введении повышенной готовности запрещает проведение массовых мероприятий, у нас в программе столетнего юбилея много именно таких - шествий, гуляний, больших концертов, салютов и так далее, - пояснил Владимир Уйба.

По словам главы региона, решение перенести на 2022 год все массовые мероприятия было принято единогласно. При этом остальные локальные мероприятия, запланированные на праздничные дни, будут проведены с соблюдением требований Роспотребнадзора.

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