Празднование столетия Коми перенесли на 2022 год из-за COVID-19

Все массовые мероприятия, запланированные к 100-летнему юбилею Республики Коми, будут перенесены на 2022 год в связи с неблагоприятной ситуацией с распространением COVID-19.

Об этом сообщил глава региона Владимир Уйба в своем видеообращении к жителям. По его словам, такое решение было принято на заседании республиканского оперативного штаба по противодействию распространению новой коронавирусной инфекции.

- Действующий указ главы республики о введении повышенной готовности запрещает проведение массовых мероприятий, у нас в программе столетнего юбилея много именно таких - шествий, гуляний, больших концертов, салютов и так далее, - пояснил Владимир Уйба.

По словам главы региона, решение перенести на 2022 год все массовые мероприятия было принято единогласно. При этом остальные локальные мероприятия, запланированные на праздничные дни, будут проведены с соблюдением требований Роспотребнадзора.