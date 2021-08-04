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04.08.2021 18:08
Рубрика: Общество

Санкт-Петербург может потерять прибрежную территорию из-за наводнений

Текст: Татьяна Тюменева (Санкт-Петербург)
Российская газета - Санкт-Петербург № 174(8525)
Глобальное потепление наступает. Жертвой водной стихии может оказаться и Петербург, уверяют некоторые ученые. Насколько велика угроза, "РГ" спросила у Артема Павловского, начальника отдела градоэкологического обоснования развития территорий ГКУ "Научно-исследовательский и проектный центр Генерального плана Санкт-Петербурга".

По легенде, когда Петр I закладывал Петербург, пришли к нему старцы и сказали, что будущий город будет поглощен морем через 300 лет. 300 лет прошли.

Артем Павловский: Последствия глобального потепления и повышение уровня Финского залива могут нанести значительный урон городу. По различным оценкам, средний уровень моря до конца XXI века может подняться на высоту от 30 до 80-100 сантиметров. Но под воду мы не уйдем. Библейского потопа ни мы, ни праправнуки не увидят. По экстремальным оценкам, к 2300 году уровень моря поднимется до четырех метров.

Фото: Дмитрий Феоктистов / ТАСС
Глава Росводресурсов - о наводнениях, ливневках и советских плотинах

Но четыре метра звучит не пугающе...

Артем Павловский: Мы не будем передвигаться по улицам на лодках. Но и при метровом повышении Петербург потеряет 13 квадратных километров прибрежных территорий. Цифра кажется небольшой, если учесть, что площадь города около 1439 квадратных километров. То есть потеряем менее одного процента территории. Но это будут ценные прибрежные земли, исчезнут пляжи Курортного района. Значительно повысится уровень грунтовых вод, будут подтопления в исторической части города, что особенно скажется на бутовых фундаментах старинных зданий (у нас есть участки, на которых дома на деревянных сваях стоят).

Увеличатся подтопления и со стороны атмосферных осадков: их будет больше, а уже сейчас инженерные системы порой не всегда справляются с ливнями, отсюда и затопленные улицы. Процесс пойдет интенсивнее. К тому же морские наводнения и дождевые часто происходят одновременно. Нужно будет укреплять фундаменты, совершенствовать систему коммуникаций, делать дополнительную гидроизоляцию в метро.

Есть и другие архиважные факторы, связанные с подъемом воды. Более частые наводнения?

Артем Павловский: Да. Спасибо нашему комплексу защитных сооружений: без него уже в 2011 году могло быть катастрофическое наводнение.

Фото: Илья Наймушин/РИА Новости
Для защиты от наводнений 176 тысяч человек потребуется 38 млрд рублей

Повышение уровня моря отражает происходящие глобальные изменения климата. Положительные долговременные тренды имеются практически во всех гидрометеорологических параметрах: в уровне моря, температуре воздуха, количестве атмосферных осадков, экстремальных погодных явлениях. Меняется вся климатическая система! Ананасы расти не будут, но условия станут благоприятными для широколиственных лесов. Уже в настоящее время в городе отмечаются различные инвазивные виды растений и животных. И растения-вредители, опасные насекомые, например малярийные комары, придут к нам. Более теплый климат - лучшие условия для распространения болезней. В целом Петербург из зоны бореального климата (климата умеренных широт с выраженной зимой и относительно коротким теплым летом) уйдет в зону морского климата. Сейчас период перестройки климатической системы.

Как можно смягчить разрушающее действие повышение уровня моря?

Артем Павловский: Учитывать возможность наихудшего сценария при освоении прибрежных территорий. Мониторить ситуацию. Пока цифры не вызывают опасений. Средний уровень моря (по кронштадтскому футштоку) увеличивается в последние десятилетия со скоростью около четырех миллиметров в год (для сравнения: во второй половине ХХ века она составляла около двух миллиметров в год).

Фото: iStock
Частота климатических аномалий будет кратно возрастать

Все будет зависеть от темпов глобального потепления. На уровень моря влияет как термическое расширение воды при потеплении, так и приток воды, связанный с таянием ледников Антарктиды и Гренландии.

В Петербурге при худшем развитии сценария ощутимые сложности начнутся только со второй половины XXI века. Город из-за низменного расположения и активного градостроительного движения в сторону моря наиболее уязвимый из всех северных прибрежных городов. В Архангельске, например, ситуация значительно лучше.

А кто-то ждет нового ледникового периода...

Артем Павловский: Новый ледниковый период если и будет, то через сотни тысяч лет.

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