Система долговременного ухода создается в рамках нацпроекта "Демография"

Быть терпеливой, мудрой, выносливой и любить тех, кто в тебе нуждается. Если бы существовала клятва соцработника, в ней обязательно были бы такие слова.

Вместе с сестрами милосердия социальный работник Любовь Третьякова (справа в первом ряду) помогает тяжелым больным в стационаре. Фото: из личного архива Любови Третьяковой

В рамках нацпроекта "Демография" в 24 регионах создается система долговременного ухода, которая помогает пожилым людям получать адекватный своему состоянию уход и продолжать жить в семьях, не прибегая к услугам домов престарелых. Всю эту огромную работу помогают реализовывать социальные работники.

Среди них - и Любовь Третьякова. Десять лет назад она начала работать в комплексном центре соцобслуживания Новодвинска в Архангельской области. Отделение обслуживания на дому людей пожилого возраста и инвалидов, пожалуй, самое трудное направление во всей соцсфере.

У Любови восемь подопечных. Двое из них - лежачие, к ним надо приходить два раза в день. Покупка продуктов и приготовление пищи, уборка, гигиенические процедуры, контроль приема лекарств, сопровождение к врачу - все это делает соцработник.

Но Любовь Третьякова еще и настоящая сестра милосердия. Она состоит в Новодвинском отделении сестричества во имя Святой царственной мученицы Александры Федоровны. Вместе с такими же подвижницами в свободное время Любовь Валериевна помогает тяжелым больным в стационаре. А когда началась пандемия, сестры стали приносить продукты пожилым людям, которые не могли выйти из дома.

Улыбчивая, неизменно доброжелательная Райсат Гулиева уже двенадцать лет работает в центре соцобслуживания "Гармония" в Ноябрьске Ямало-Ненецкого автономного округа. Главным образом ее подопечные - совсем старенькие и неходячие люди.

Работа эта совершенно особая, в ней невозможно притворяться, делать вид, что ты заботишься о тяжелобольных людях. Да и характер у пожилых людей порой еще какой сложный! Но Райсат мудрая и терпеливая и потому справляется с самыми сложными психологическими ситуациями.

На попечении Райсат постоянно находится не меньше десяти человек. А в самые тяжелые дни пандемии, когда не хватало социальных работников, Райсат по собственной инициативе отправилась в командировку в далекий поселок Харп, в дом-интернат для престарелых и инвалидов. Чтобы быть там, где ее помощь, как считала Райсат, была нужнее всего.

А Фатмашерфе Шерфединова - одна из первых включилась в работу, когда в рамках регионального проекта "Старшее поколение" нацпроекта "Демография" в Севастополе появилась дополнительная социальная услуга - служба сиделок.

Фатма - социальный работник с 20-летним стажем, по специальности - медсестра. "Я поняла, - говорит Фатма, - что мне нравится работать с людьми, нравится помогать им. Как медсестра я могу дать им совет, моя первая профессия очень помогает в работе".

Сейчас у Фатмашерфе шестеро подопечных, к которым она ходит как соцработник, и одну девушку - инвалида детства - обслуживает как сиделка.