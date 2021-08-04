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04.08.2021 14:26
Рубрика: Власть

В Архангельске расселят дома с высокой угрозой обрушения

Текст: Татьяна Сухановская (Архангельск)
Российская газета - Неделя - Северо-Запад № 175(8526)
Столица Поморья по-прежнему остается и столицей аварийного жилья всего Северо-Запада: к началу этого года в Архангельске были признаны аварийными 1057 многоквартирных домов, общая площадь помещений в них составляет 526 тысяч квадратных метров. И это несмотря на то, что Архангельская область в 2020 году занимала четвертое место по темпам переселения...
До недавнего времени перспективы архангелогородцев, живущих в таких зданиях, оставались очень туманными. Фото: Павел Кононов / РГ До недавнего времени перспективы архангелогородцев, живущих в таких зданиях, оставались очень туманными. Фото: Павел Кононов / РГ
До недавнего времени перспективы архангелогородцев, живущих в таких зданиях, оставались очень туманными. Фото: Павел Кононов / РГ

Нынешним летом Архангельск установил очередной антирекорд - со свай сошло четыре дома. Последний "съехал" совсем недавно - в центре города, на набережной Северной Двины.

Фото: Пресс-служба прокуратуры Санкт-Петербурга
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- Когда это произошло, я готовил ужин на кухне, мой четырехлетний Рома был рядом, - рассказал дежурным архангельской Службы 112 один из шокированных жильцов - Дмитрий Рябков. - Сначала послышался треск конструкций на чердаке, потом дом слегка качнулся в одну сторону, затем в другую, после чего резко осел. Мы, жители второго этажа, оказались будто сразу на полтора метра ниже.

Тогда в "деревяшке" на набережной все закончилось благополучно (если это слово вообще здесь уместно): кто-то успел выбежать, кого-то вывели из развалин спасатели. Причем о приближении аварии дом предупреждал жильцов заранее - треск и скрип в нем, как и во многих других аварийных домах Архангельска, стал привычным для жильцов, поэтому многие просто перестали на него реагировать. Ведь пойти-то больше все равно некуда.

Выход власть и общественность региона видят только один: не дожидаясь трагедии, как можно скорее переселять людей в нормальное жилье.

Острее всего сегодня ситуация с домами, которые остались за рамками программы переселения из-за того, что были признаны аварийными после 1 января 2017 года. Для них в Архангельске даже появился термин специальный - "невошедшие". До недавнего времени перспективы трех с половиной тысяч архангелогородцев, живущих в 129 таких зданиях, оставались очень туманными: ждать решения им пришлось бы в лучшем случае до 2026 года. Именно о них в августе прошлого года шла речь на встрече президента России с главой региона, попросившим федеральной поддержки для обеспечение жильем "невошедших" северян.

В Архангельске сошел со свай деревянный дом с десятью жильцами

Сегодня ситуация начала меняться: в регион поступило более 156 миллионов из федерального бюджета, областная казна добавила к ним 40 миллионов. Утверждена специальная программа по переселению граждан из многоквартирных домов с высокой угрозой обрушения. Причем в самом начале квартиры будут не строиться, а закупаться, чтобы переселять людей из "аварийки" как можно быстрее.

Власти города обещают, что туалетов прямого падения и печек в жилье для переселенцев не будет. Все квартиры планируется покупать в благоустроенном, не деревянном фонде, в хорошем состоянии. Они должны быть оборудованы всем необходимым: системой водоснабжения, водоотведения и централизованного теплоснабжения с установкой приборов учета. Стоимость будет варьироваться от площади, бюджет готов заплатить за каждую от 1,7 до 3,5 миллиона рублей.

- В первый этап этой программы (в 2021 году) вошли семь домов, в них зарегистрировано 196 человек, - говорит заместитель директора департамента городского хозяйства администрации Архангельска Ольга Худякова. - Для переселения мы планируем приобрести около 50 квартир. Собственники вправе выбрать квартиру или денежную компенсацию, хотя некоторые пока не приняли решения.

Тем временем для жителей домов, попавших во второй этап, будут строить социальные дома: их возведение планируется начать в конце года.

Тем временем

Недавно стало известно, что первые 11 "невошедших" семей Архангельска получат жилье уже в ближайшее время: аукцион на покупку объявлен. Как рассказали в администрации столицы Поморья, квартиры приобретаются в черте города, исключение составляют труднодоступные острова Кего, Хабарка и Бревенник, а также поселок 29-го лесозавода.

Цифра

3,5 тысячи архангелогородцев не вошли в основную программу переселения.

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