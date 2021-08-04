В Поморье юные палеонтологи нашли окаменевших морских гребешков

В Архангельской области юные палеонтологи нашли морских гребешков "не первой свежести": окаменевшие предки тех самых гребешков, что продаются сегодня в ресторанах, жили 250 миллионов лет назад. Окаменелости были обнаружены в Вельском районе рядом с поселком Солгинский: в пермский период здесь плескалось теплое море, в котором обитали тропические животные.

Во время летней палеонтологической сессии были обнаружены пять видов ископаемых, которых нет в фондах музея. Фото: Татьяна Сухановская/РГ

В июле 2021-го на его "дне" работали 17 юных ученых из Архангельской области и Москвы: палеонтологические каникулы для ребят организовали Вельский краеведческий музей имени Кулакова и Палеонтологический институт РАН при поддержке министерства культуры Архангельской области и Поморского землячества в Москве.

Архангельский юг для летней школы был выбран не случайно. В Вельске вырос выдающийся советский ученый Юрий Орлов, имя которого носит сегодня Палеонтологический музей Москвы. Будущий академик провел детство на размывах северных рек в поисках редких экземпляров вымерших животных. Последние восемь лет продолжатели дела Орлова - московские палеонтологи - частые гости Вельска. В школе юного палеонтолога гости из Москвы учили ребят составлению описаний ископаемых остатков растений и животных, работе в экспедиционных условиях.

Для многих школьников, к примеру, как и для корреспондента "РГ", стало открытием, что часто встречающиеся на местных камнях вкрапления в виде "белых бубликов" - это отпечатки древних морских лилий. Вместе с тем среди участников проекта есть подростки, занимающиеся палеонтологией несколько лет. Так, вельский гимназист Захар Буторин во время недавней экспедиции нашел наиболее редкие экземпляры окаменелостей. Старшие коллеги всегда были рядом.

- То, что тебя заинтересовало, - это отпечаток иглы морского ежа, - объяснял юному исследователю старший научный сотрудник Палеонтологического института Алексей Шмаков. - А вот здесь следы передвижения морских червей...

По словам Алексея Шмакова, во время летней палеонтологической сессии ребята обнаружили пять видов ископаемых, которых нет в фондах Вельского музея. Все они будут атрибутированы и представлены в его экспозициях. Кстати, в списке редких находок - головоногий моллюск наутилус, именем которого названа известная рок-группа.

Как рассказала член попечительского совета Вельского краеведческого музея Надежда Баландина, работа школы юного палеонтолога продолжится осенью: в ноябре архангельских ребят ждет поездка в Москву с экскурсиями по экспозициям Палеонтологического музея, а также лабораториям, кабинетам и мастерским Палеонтологического института.